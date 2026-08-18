Ολυμπιακός: Άτυπο τζάμπολ για την νέα σεζόν

Στους ρυθμούς της νέας σεζόν ετοιμάζεται να μπει η ομάδα του Ολυμπιακού, με τους «ερυθρόλευκους» να ανακοινώνουν το πρόγραμμα της προετοιμασίας.

Σύμφωνα με αυτό:

«Οι παίκτες που δεν απουσιάζουν λόγω υποχρεώσεων με τις Εθνικές ομάδες των χωρών τους θα υποβληθούν στις 20 και 21 Αυγούστου σε εργομετρικές και ιατρικές εξετάσεις και στη συνέχεια θα ξεκινήσουν τις προπονήσεις.

Ο Σεπτέμβριος είναι ιδιαίτερα «καυτός» για την ομάδα, καθώς εκτός από δυνατά τουρνουά, περιλαμβάνει και πολλές επίσημες αγωνιστικές υποχρεώσεις.

Αναλυτικά το πρόγραμμα έχει ως εξής:

20/08 Εργομετρικές εξετάσεις

21/08 Ιατρικές εξετάσεις

30/08 Φιλικός αγώνας

04-06/09 6ο Crete International Basketball Tournament

11-13/09 International Basketball Tournament Cyprus - «ΝΕΟΦΥΤΟΣ ΧΑΝΔΡΙΩΤΗΣ»

18-19/09 Super Cup - Euroleague

24/09 Baskonia Vs Olympiacos (Euroleague)

26-27/09 Super Cup - GBL

29/09 Zalgiris Kaunas - Olympiacos (Euroleague)

01/09 Virtus Bologna - Olympiacos (Euroleague)»