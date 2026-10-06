Euroleague: «Ηχηρό» και ξεκάθαρο «όχι» στην πρόταση του ΝΒΑ

Αρνητικοί στη συντριπτική πλειοψηφία τους παρουσιάστηκαν οι μέτοχοι της Euroleague στην πρόταση του ΝΒΑ στην συνεδρίαση που πραγματοποιήθηκε στο Κόμο της Ιταλίας.

Σύμφωνα με πληροφορίες αρκετοί ήταν αυτοί που χαρακτήρισαν την πρόταση του NBA ως «απαράδεκτη και αποικιοκρατική».

Μόνο μια μικρή μειοψηφία ήταν θετική στο να συνεχιστούν οι συζητήσεις με απαραίτητη προϋπόθεση ωστόσο για να καθίσουν εκ νέου στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων να προκύψει βελτιωμένη οικονομική πρόταση από πλευράς ΝΒΑ.

Τον Παναθηναϊκό στο Κόμο εκπροσώπησαν ο ισχυρός άνδρας της ΚΑΕ, Δημήτρης Γιαννακόπουλος (δεν έχει βρεθεί στη σημερινή σύσκεψη) ο, Βασίλης Παρθενόπουλος, ο Γιώργος Αθανασίου καθώς και η Μαργαρίτα Θάνου.

Από την πλευρά του Ολυμπιακού, στην Ιταλία βρίσκονται οι πρόεδροι της ΚΑΕ, Παναγιώτης και Γιώργος Αγγελόπουλος, ο αντιπρόεδρος Γιώργος Σκινδήλιας και ο Γενικός Διευθυντής Νίκος Λεπενιώτης.

Τη Ρεάλ Μαδρίτης εκπροσωπεί ο CEO και μέλος του ΔΣ, Χοσέ Άνχελ Σάντσεθ.

Τη Μπαρτσελόνα εκπροσωπεί ο Πρόεδρος, Ζοάν Λαπόρτα.

Την Αρμάνι Μιλάνο εκπροσωπεί ο Πρόεδρος και ιδιοκτήτης, Λέο Ντελ ‘Όρκο.

Τη Μακάμπι Τελ Αβίβ εκπροσωπεί ο Πρόεδρος και ιδιοκτήτης, Σιμόν Μιζράχι.

Την Αναντολού Εφές εκπροσωπεί ο Επίτιμος Πρόεδρος και ιδιοκτήτης, Τουντζάι Οζιλχάν.

Την ΤΣΣΚΑ Μόσχας εκπροσωπεί ο Πρόεδρος και Ιδιοκτήτης, Αντρέι Βατούτιν.

Την Μπάγερν Μονάχου εκπροσωπεί ο Πρόεδρος, Χέρμπερτ Χάινερ.

Την Μπασκόνια εκπροσωπεί ο Πρόεδρος και ιδιοκτήτης, Χοσέ Αντόνιο Κερεχέτα.

Την Βιλερμπάν εκπροσωπεί ο Πρόεδρος, Τόνι Πάρκερ.

Την Ζάλγκιρις Κάουνας εκπροσωπεί ο Ιδιοκτήτης, Παούλιους Μοτιεγιούνας.

Την Φενέρμπαχτσε εκπροσωπεί ο GM, Ντέρια Γιανιέρ.