Το τελεσίγραφο κι ο βασικός όρος του NBA στη EuroLeague - Όσα αναφέρουν στην Ιταλία

Οι σύλλογοι – μέτοχοι της Euroleague έχουν κρίσιμη συνάντηση στο Κόμο για το μέλλον της διοργάνωση.

Μολονότι, αυτό που διαρρέει είναι ότι η πρόταση του NBA Europe δεν αποτελεί βασικό θέμα συζήτησης κι ότι ενδεχομένως να εξεταστεί, το ιταλικό Μέσο γνωστοποίησε λεπτομέρειες αναφορικά με την πρόταση της κορυφαίας λίγκας του πλανήτη.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της «Gazzetta dello Sport», η πρόταση του NBA έχει συγκεκριμένη προθεσμία, η οποία εκπνέει στις 6 Οκτωβρίου (ήτοι σήμερα), αλλά και έναν βασικό όρο: η EuroLeague θα πρέπει να παραμείνει στην υπάρχουσα μορφή της.

Συγκεκριμένα, το NBA φέρεται να ζητά να «παγώσει» το σχέδιο που προβλέπει επέκταση της EuroLeague στις 24 ομάδες και μετατροπή των συλλόγων σε franchises. Η πρόταση αφορά τη σημερινή δομή της διοργάνωσης και τους 13 μετόχους της, χωρίς αλλαγές στον αριθμό των συλλόγων ή στο καθεστώς τους.

Σε περίπτωση που η EuroLeague προχωρήσει κανονικά στο πλάνο επέκτασης και δημιουργίας franchises, η πρόταση του NBA παύει να ισχύει, καθώς αλλάζουν τα δεδομένα πάνω στα οποία έχει διαμορφωθεί.

Το δημοσίευμα υπογραμμίζει ότι το NBA έχει ξεκαθαρίσει στην πράξη ότι θα προχωρήσει με το ευρωπαϊκό του εγχείρημα ανεξάρτητα από την έκβαση των συζητήσεων. Η νέα λίγκα στην Ευρώπη έχει προγραμματιστεί να ξεκινήσει το 2027 κι ήδη εξελίσσονται οι διαδικασίες για την επιλογή των ομάδων και των πόλεων που θα συμμετάσχουν.

Όπως γίνεται εύκολα αντιληπτό η σημερινή (06/10) ημέρα μοιάζει να είναι καθοριστική όσον αφορά στο μέλλον του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Το ελληνικό μπάσκετ έχει σημαντική εκπροσώπηση στη συνάντηση του Κόμο, καθώς το «παρών» από πλευρά Παναθηναϊκού δίνει ο διοικητικός ηγέτης της ΚΑΕ, Δημήτρης Γιαννακόπουλος, ο πρόεδρος Βασίλης Παρθενόπουλος κι η νομική εκπρόσωπος, Μαργαρίτα Θάνου. Από την πλευρά του Ολυμπιακού, στο Κόμο θα βρίσκονται οι πρόεδροι της ΚΑΕ, Παναγιώτης και Γιώργος Αγγελόπουλος, ο αντιπρόεδρος Γιώργος Σκινδήλιας και ο Γενικός Διευθυντής Νίκος Λεπενιώτης.