Στο βασικό σχήμα της Μπορούσια Ντόρτμουντ βρίσκεται ο Κωνσταντίνος Καρέτσας για την εκτός έδρας αναμέτρηση απέναντι στη Μπορούσια Γκλάντμπαχ (21/11, 16:30) για την 11η αγωνιστική της Bundesliga.

Η Ντόρτμουντ έχει πολύ μεγάλη ευκαιρία να βρεθεί μόνη της στην κορυφή της Bundesliga, αφού η Μπάγερν που έχασε τον Κέιν για περίπου τρεις μήνες με τραυματισμό στον αστράγαλο, έχασε και βαθμούς στην έδρα της απέναντι στην Κολωνία (1-1).

Έτσι, με νίκη η ομάδα του Καρέτσα θα ανέβει στην πρώτη θέση της βαθμολογίας.

Για τη σημαντική αυτή αναμέτρηση, ο Νίκο Κόβατς εμπιστεύτηκε εκ νέου τον Έλληνα διεθνή, στο πρώτο παιχνίδι μετά τη διακοπή των Εθνικών ομάδων.

Δείτε την 11αδα της Ντόρτμουντ: Κόμπελ, Σλότερμπεκ, Μπενσεμπαϊνί, Μπέλινγχαμ, Ενμέτσα, Μπάιερ, Καρέτσας, Σίλβα, Γκαντού, Σβένσον, Ρίερσον.