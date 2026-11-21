Έτοιμος για ένα ακόμα ταμείο είναι ο Ανδρέας Ματθαιακάκης από την ΒΕΤΜΑΤ για το Onsports.

Στο… μικροσκόπιο μπαίνει η αναμέτρηση της Λάτσιο, η οποία πραγματοποιεί το καλύτερο ξεκίνημα της ιστορίας της στο ιταλικό πρωτάθλημα.

Ο Ανδρέας Ματθαιακάκης από την ΒΕΤΜΑΤ μας δίνει ακόμα ένα «δυνατό» προγνωστικό, συνεχίζοντας από εκεί που είχε μείνει πριν τη διακοπή.

Δείτε την ανάλυση και την επιλογή ΒΕΤΜΑΤ και Ανδρέα Ματθαιακάκη στο παρακάτω βίντεο: