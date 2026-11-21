Kαμία διάθεση να χάσει τον Μαυροπάνο φαίνεται πως έχει η Γουέστ Χαμ, με τα «σφυριά» να διαψεύδουν κατηγορηματικά τα ρεπορτάζ των τελευταίων ημερών που έκαναν λόγο πως ο Έλληνας αμυντικός είναι διαθέσιμος για πώληση εφόσον υπάρξει η κατάλληλη προσφορά.

Σύμφωνα με όσα είχαν αναφερθεί στην Αγγλία, τα «σφυριά» ήταν διατεθειμένα να εξετάσουν προτάσεις για την πώληση του 28χρονου αμυντικού τον Ιανουάριο. Ωστόσο, νεότερο δημοσίευμα του «Claret & Hugh», αγγλικού μέσου που καλύπτει το ρεπορτάζ της Γουέστ Χαμ, έρχεται να διαψεύσει κατηγορηματικά αυτό το ενδεχόμενο.

Το αγγλικό Μέσο επικοινώνησε απευθείας με πηγή από το εσωτερικό της Γουέστ Χαμ, προκειμένου να ξεκαθαρίσει τις προθέσεις του συλλόγου για το μέλλον του Μαυροπάνου. Η απάντηση που έλαβε ήταν ιδιαίτερα σαφής, καθώς η πηγή χαρακτήρισε «ανοησίες» τα σενάρια που θέλουν τον Έλληνα στόπερ να βρίσκεται στη λίστα των υπό παραχώρηση ποδοσφαιριστών.

Με βάση, λοιπόν, τα υπάρχοντα δεδομένα, η Γουέστ Χαμ δεν εξετάζει την πώληση του Μαυροπάνου τον προσεχή Ιανουάριο, διατηρώντας τον στα πλάνα της για τη συνέχεια της σεζόν.