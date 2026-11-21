O Ολυμπιακός επέστρεψε λειψός μετά τη διακοπή των Εθνικών ομάδων, έχοντας ήδη χάσει τον Έσε, στα προβλήματα του Αλγουαθίλ ήρθαν να προστεθούν οι σοβαροί τραυματισμοί των Τσικίνιο και Πουέρτας που αμφότεροι θα απουσιάσουν για μεγάλο χρονικό διάστημα, αφήνοντας τον άξονα του Ολυμπιακού με ελάχιστες διαθέσιμες επιλογές.

Οι «Ερυθρόλευκοι» υποδέχονται το απόγευμα της Κυριακής (22/11, 19:00) τον Ηρακλή στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης» για την 11η αγωνιστική της Superleague. Ο Ολυμπιακός ολοκλήρωσε την προετοιμασία του για την αναμέτρηση και γνωστοποίησε την αποστολή του.

Η αποστολή του Ολυμπιακού: Ορτέγκα, Πόποβιτς, Σάλιακας, Σμαΐλοβιτς, Πιρόλα, Κάρμο, Πέντερσεν, Ρέτσος, Μπρούνο, Τικνιζιάν, Φορτούνης, Σα, Μαρτίνς, Σιπιόνι, Μπέιλι, Φρόιλερ, Ρόκα, Φίλης, Γιάρεμτσουκ, Σίλβα, Γκονζάλες, Κλέιτον, Μάριους.