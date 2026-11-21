Ενθαρρυντικά είναι τα νεότερα για την κατάσταση του Φώτη Ιωαννίδη, καθώς ο Πάουλο Φονσέκα εμφανίστηκε αισιόδοξος σχετικά με την πορεία της αποθεραπείας του Έλληνα επιθετικού και την επιστροφή του στην αγωνιστική δράση.

Στη συνέντευξη Τύπου ενόψει της αναμέτρησης με την Ουνιάο ντα Σέρα για τον τέταρτο γύρο του Κυπέλλου Πορτογαλίας, ο προπονητής της Σπόρτινγκ επιβεβαίωσε πως δεν θα έχει στη διάθεσή του τον 26χρονο φορ. Ο διεθνής επιθετικός δεν έχει επιστρέψει ακόμη στο κανονικό πρόγραμμα προπονήσεων, συνεχίζοντας την ατομική του αποκατάσταση.

Ο Ιωαννίδης ακολουθεί ειδικό πρόγραμμα από την επιστροφή του από τις υποχρεώσεις με την Εθνική Ελλάδας, με το τεχνικό επιτελείο να αποφεύγει οποιαδήποτε βιαστική κίνηση που θα μπορούσε να καθυστερήσει την πλήρη επάνοδό του.

Το θετικό, ωστόσο, είναι πως σύμφωνα με τον Φονσέκα, ο Έλληνας επιθετικός αναμένεται να ενταχθεί στις ομαδικές προπονήσεις μέσα στις επόμενες ημέρες. Μάλιστα, ο Πορτογάλος τεχνικός εκτίμησε ότι θα μπορεί να υπολογίζει στον Ιωαννίδη για την επόμενη ευρωπαϊκή υποχρέωση της ομάδας, απέναντι στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, την Τετάρτη (25/11), στο πλαίσιο του Champions League.

«Όσον αφορά τον Φώτη και τον Φλάβιο, είναι ποδοσφαιριστές που δεν θα είναι διαθέσιμοι αύριο, επειδή το επέλεξα εγώ, καθώς ουσιαστικά δεν έχουν προπονηθεί με την ομάδα. Ο Φώτης, από τη στιγμή που επέστρεψε από την εθνική ομάδα, βρίσκεται σε διαδικασία αποκατάστασης. Ο Φλάβιο προπονήθηκε μόλις σήμερα, αλλά πρόκειται για μικροπροβλήματα.

Ο Φώτης θα ξεκινήσει προπονήσεις μαζί μας μεθαύριο. Ο Φλάβιο έχει ήδη προπονηθεί σήμερα. Θα είναι ποδοσφαιριστές που θα είναι διαθέσιμοι για το επόμενο παιχνίδι», τόνισε χαρακτηριστικά ο τεχνικός της Σπόρτινγκ.