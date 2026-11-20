Η Σπόρτινγκ προετοιμάζεται για την επιστροφή της στο απαιτητικό της πρόγραμμα μετά την ολοκλήρωση των υποχρεώσεων των Εθνικών ομάδων, ωστόσο ο Πάουλο Φονσέκα καλείται να διαχειριστεί την απουσία του Φώτη Ιωαννίδη, ο οποίος αποκόμισε πρόβλημα τραυματισμού στη βαριά ήττα της Εθνικής Ελλάδας από την Ολλανδία με 7-0.

Σημειώνεται πως εξαιτίας του προβλήματος τραυματισμού που αντιμετώπισε ο Έλληνας επιθετικός, έμεινε εκτός αποστολής απέναντι στη Σερβία στη νίκη της «Γαλανόλευκης» με 1-0.

Ο Ιωαννίδης δεν έχει ξεπεράσει το πρόβλημα τραυματισμού που τον ταλαιπωρεί όπως αναφέρει η η πορτογαλική «A Bola» και δεν έχει επιστρέψει στο πρόγραμμα των προπονήσεων της ομάδας.

Ως εκ τούτου δεν υπολογίζεται για την αναμέτρηση του Σαββάτου (21/11) απέναντι στην Ουνιάο ντα Σέρα για το Κύπελλο Πορτογαλίας, ενώ θα κάνει αγώνα δρόμου για να προλάβει την αναμέτρηση με τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ για τη League Phase του Champions League (25/11).