Η Παρί πανηγύρισε μια τεράστια νίκη σε παιχνίδι που εξελίχθηκε στο απόλυτο ντέρμπι με τη Χάποελ Τελ Αβίβ, επικρατώντας με 97-96 για τη 13η αγωνιστική της EuroLeague, χάρη σε ένα καθοριστικό καλάθι του Ναντίρ Χιφί, 15'' δευτερόλεπτα πριν από τη λήξη. Ο Γάλλος γκαρντ επιβεβαίωσε ξανά πως βρίσκεται σε εξαιρετική κατάσταση, καθώς μετά τις μεγάλες εμφανίσεις απέναντι στη Φενέρμπαχτσε και την Μπαρτσελόνα, έβαλε την υπογραφή του και σε μία ακόμη σπουδαία επικράτηση της ομάδας του.

Οι φιλοξενούμενοι μπήκαν καλύτερα στο παιχνίδι και έκλεισαν το πρώτο δεκάλεπτο μπροστά με 26-22, έχοντας ως βασικό σημείο αναφοράς τον Μπλέικνι. Στη συνέχεια, ωστόσο, η Παρί ανέβασε την έντασή της και με πρωταγωνιστές τον Χιφί, τον Ρόντεν και τον Νιλικίνα κατάφερε να ανατρέψει την κατάσταση, διατηρώντας το προβάδισμα μέχρι τα τελευταία λεπτά.

Το φινάλε εξελίχθηκε σε πραγματικό θρίλερ. Η Παρί βρέθηκε στο +6 (94-88) λίγο πριν από την ολοκλήρωση της αναμέτρησης, όμως η Χάποελ επέστρεψε και με πρωταγωνιστή τον Μπλέικνι πέρασε μπροστά, 25 δευτερόλεπτα πριν από τη λήξη. Ο Χιφί, όμως, είχε την τελευταία λέξη, ευστοχώντας στο καθοριστικό καλάθι που διαμόρφωσε το 97-96 και χάρισε στους γηπεδούχους την έκτη διαδοχική νίκη τους στη διοργάνωση.

Για τους νικητές, ο Ιφί ήταν ξανά ο μεγάλος πρωταγωνιστής, ενώ σημαντική ήταν και η συνεισφορά των Ρόντεν και Νιλικίνα.

Από την πλευρά της Χάποελ, ο Μπλέικνι πραγματοποίησε εντυπωσιακή εμφάνιση με 28 πόντους, ενώ ο Ελάιζα Μπράιαντ πρόσθεσε 16, χωρίς όμως να καταφέρουν να αποτρέψουν την ήττα της ομάδας του Δημήτρη Ιτούδη.

Τα δεκάλεπτα: 22-26, 48-45, 80-72, 97-96.

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