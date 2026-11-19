Μία ακόμα εξαιρετική εμφάνιση από τον Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις ο οποίος αμέσως μετά το τέλος του αγώνα μίλησε για την προσπάθεια της ομάδας του, αποθεώνοντας τον κόσμο της Ζάλγκιρις.

«Ακολουθήσαμε καλύτερα το αγωνιστικό μας πλάνο. Δεν το κάναμε τέλεια, αλλά παίξαμε πιο σκληρά και παλέψαμε λίγο περισσότερο. Γνωρίζαμε ότι η Ζάλγκιρις έπαιζε πολύ καλά και ότι δεν είναι εύκολο να αγωνίζεσαι εδώ. Ξέραμε ότι θα παλέψουν. Οι φίλαθλοί τους είναι εκπληκτικοί και η ατμόσφαιρα είναι εξαιρετική για να παίζεις μπάσκετ», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Στη συνέχεια, ερωτηθείς για τις περισσότερες εκτός έδρας νίκες που παρατηρούνται τη φετινή σεζόν στη EuroLeague, ο Χέιζ-Ντέιβις απάντησε: «Δεν έχω ιδέα γιατί συμβαίνει αυτό. Λένε ότι στη EuroLeague ο καθένας μπορεί να κερδίσει οποιονδήποτε. Εμείς σίγουρα το διαπιστώνουμε αυτό από την αρχή της χρονιάς. Απλώς βγαίνουμε στο παρκέ, προσπαθούμε να κάνουμε το καλύτερο δυνατό και βλέπουμε τι θα συμβεί».