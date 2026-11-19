Ο επόμενος αντίπαλος του Παναθηναϊκού AKTOR στην EuroLeague
Διαβάστε τον επόμενο αντίπαλο του Παναθηναϊκού AKTOR στην EuroLeague, μετά τη μεγάλη νίκη του «τριφυλλιού» επί της Ζαλγκίρις στο Κάουνας για την 13η αγωνιστική.
«Αποστολή εξετελέσθη» για τον Παναθηναϊκό AKTOR στο Κάουνας, καθώς οι «πράσινοι» με πολύ καλή εμφάνιση επέστρεψαν στις νίκες, επικρατώντας με 87-72 της Ζαλγκίρις στη «Zalgirio Arena» για την 13η αγωνιστική της EuroLeague.
Κάπως έτσι, το «τριφύλλι» άφησε πίσω του τις ήττες από Μπαρτσελόνα και Βίρτους Μπολόνια, βελτίωσε το ρεκόρ του στο 9-4 και πλέον στρέφει το βλέμμα του στην επόμενη αγωνιστική υποχρέωση.
Την επόμενη εβδομάδα ακόμη ένα απαιτητικό εκτός έδρας παιχνίδι περιμένει την ομάδα του Ζέλικο Ομπράντοβιτς, καθώς ο Παναθηναϊκός θα διασταυρώσει τα «ξίφη» του με τη Βαλένθια στη «Roig Arena».
Ο επόμενος αντίπαλος: Βαλένθια - Παναθηναϊκός AKTOR (24/11, 21:30)