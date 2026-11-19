«Αποστολή εξετελέσθη» για τον Παναθηναϊκό AKTOR στο Κάουνας, καθώς οι «πράσινοι» με πολύ καλή εμφάνιση επέστρεψαν στις νίκες, επικρατώντας με 87-72 της Ζαλγκίρις στη «Zalgirio Arena» για την 13η αγωνιστική της EuroLeague.

Κάπως έτσι, το «τριφύλλι» άφησε πίσω του τις ήττες από Μπαρτσελόνα και Βίρτους Μπολόνια, βελτίωσε το ρεκόρ του στο 9-4 και πλέον στρέφει το βλέμμα του στην επόμενη αγωνιστική υποχρέωση.

Την επόμενη εβδομάδα ακόμη ένα απαιτητικό εκτός έδρας παιχνίδι περιμένει την ομάδα του Ζέλικο Ομπράντοβιτς, καθώς ο Παναθηναϊκός θα διασταυρώσει τα «ξίφη» του με τη Βαλένθια στη «Roig Arena».

Ο επόμενος αντίπαλος: Βαλένθια - Παναθηναϊκός AKTOR (24/11, 21:30)

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