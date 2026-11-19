Ο Ολυμπιακός καλείται να διαχειριστεί ακόμη ένα σημαντικό πρόβλημα τραυματισμού στη μεσαία γραμμή, καθώς μετά τους Σαντιάγκο Έσε και Τσικίνιο θα στερηθεί και τις υπηρεσίες και του Γκουστάβο Πουέρτα για σημαντικό χρονικό διάστημα.

Συγκεκριμένα, οι εξετάσεις στις οποίες υποβλήθηκε ο 23χρονος μέσος έδειξαν πως έχει υποστεί κάκωση στον έσω πλάγιο σύνδεσμο του αριστερού γονάτου, με την απουσία του να υπολογίζεται περίπου στους δύο μήνες.

Μέσα από ανάρτησή του στα social media, ο ίδιος θέλησε να ευχαριστήσει όσους του έστειλαν μηνύματα συμπαράστασης, υπογραμμίζοντας πως πλέον προτεραιότητά του είναι να δουλέψει σκληρά για την επιστροφή του.

Αναλυτικά όσα αναφέρει:

«Σας ευχαριστώ όλους για τα μηνύματα στήριξης και αγάπης.

Τώρα είναι η ώρα να επικεντρωθώ στην αποκατάστασή μου, να δουλέψω σκληρά και να επιστρέψω με τον ίδιο ενθουσιασμό όπως πάντα.

Τα σχέδια του Θεού είναι τέλεια».