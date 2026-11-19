Ο Γκουστάβο Πουέρτα επιστρέφει στην Ελλάδα με ειδικό νάρθηκα στο αριστερό γόνατο και πατερίτσες, ενώ με την άφιξή του στην Αθήνα θα υποβληθεί σε εξετάσεις. Στον Ολυμπιακό περιμένουν την ιατρική εκτίμηση, προκειμένου να διαπιστωθεί το μέγεθος του προβλήματος και ο χρόνος απουσίας του.

Σε συνδυασμό με τον τραυματισμό του Σαντιάγκο Έσε, οι επιλογές περιορίζονται σημαντικά. Σύμφωνα με τις πληροφορίες από το Ρέντη, ο Αλγκουαθίλ εξετάζει το ενδεχόμενο να χρησιμοποιήσει τον Τσικίνιο δίπλα στον Ρέμο Φρόιλερ, ακόμη και στο παιχνίδι με τον Ηρακλή.

Για την αναμέτρηση αυτή υπάρχει και η λύση του Λορέντσο Σιπιόνι, ωστόσο ο Αργεντινός δεν βρίσκεται στην ευρωπαϊκή λίστα και δεν υπολογίζεται για το ματς με τη Μίλαν.

Εφόσον ο Τσικίνιο μετακινηθεί στο «8» ή στο «6», ανοίγει θέση στο «10». Εκεί ο Πορτογάλος Γκουστάβο Σα διεκδικεί την ευκαιρία του, μετά τις καλές εμφανίσεις με την Εθνική Ελπίδων, ενώ στο τραπέζι βρίσκεται και η επιστροφή του Φορτούνη στη φυσική του θέση, όπου μπορεί να προσφέρει σημαντικές λύσεις δημιουργικά και εκτελεστικά.

Για τη θέση του αμυντικού χαφ υπάρχουν ακόμη οι επιλογές του Χρήστου Φίλη, του Παναγιώτη Ρέτσου και του Νταβίντ Κάρμο. Ο τελευταίος έχει αγωνιστεί ως «6άρι» με την εθνική Αγκόλας. Πρόκειται, πάντως, για εναλλακτικές που θα εξεταστούν ανάλογα με την εξέλιξη των τραυματισμών των Πουέρτα και Έσε.