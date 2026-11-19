Σήμερα οι Μαϊάμι Χιτ φιλοξένησαν τους Μιλγουόκι Μπακς στη «Vice City» και πήραν τη νίκη με 137-130. Η μέρα όμως δεν ήταν ξεχωριστή μόνο για την πόλη, αλλά και για τον Γιάννη Αντετοκούνμπο, ο οποίος αντιμετώπισε για πρώτη φορά στην καριέρα του τα «Ελάφια».

Ο σούπερ σταρ των Χιτ είχε δηλώσει πως θα είναι απλώς ένα ακόμη παιχνίδι… και αυτό φάνηκε και στο παρκέ. Ο Γιάννης όχι απλά έπαιξα καλά, αλλά παραλίγο να πετύχει triple-double, καθως είχε 27 πόντους, 9 ασίστ και 13 ριμπάουντ, μαζί με ένα κλέψιμο και μία τάπα.

https://www.instagram.com/reel/Df59rNusphF/

Για το Μαϊάμι εξαιρετική εμφάνιση είχαν και οι Μπαμ Αντεμπάγιο με 26 πόντους και Ντέβιον Μίτσελ με 24. Για τους Μπακς καλή εμφάνιση πραγματοποίησε ο Κάιλ Κούζμα με 26 πόντους και 5 ριμπάουντ.

Η εξέλιξη του αγώνα

Οι Χιτ μπήκαν δυναμικά στο παιχνίδι και έκλεισαν την πρώτη περίοδο προηγούμενοι με 34-23. Η συνέχεια ήταν ακόμη πιο εντυπωσιακή για την ομάδα του Μαϊάμι, η οποία πραγματοποίησε ένα εξαιρετικό δεύτερο δωδεκάλεπτο, επικρατώντας με επιμέρους σκορ 40-25. Έτσι, οι γηπεδούχοι πήγαν στα αποδυτήρια με ισχυρό προβάδισμα 26 πόντων (74-48).

Στο δεύτερο ημίχρονο, οι Χιτ διατήρησαν τον έλεγχο της αναμέτρησης, χωρίς να χρειαστεί να ανεβάσουν περαιτέρω ρυθμούς. Αντίθετα, χαλάρωσαν σταδιακά, δίνοντας την ευκαιρία στους Μπακς να μειώσουν τη διαφορά ακόμη και σε μονοψήφια επίπεδα. Ωστόσο, η προσπάθεια της ομάδας του Μιλγουόκι δεν ήταν αρκετή για να αλλάξει την εξέλιξη του αγώνα, καθώς οι γηπεδούχοι δεν αισθάνθηκαν ουσιαστική απειλή.

Με αυτή τη νίκη, οι Μαϊάμι Χιτ βελτίωσαν το ρεκόρ τους στο 9-6, επιβεβαιώνοντας πως βρίσκονται σε ανοδική πορεία. Στον αντίποδα, οι Μιλγουόκι Μπακς γνώρισαν ακόμη μία ήττα, τη 14η στη φετινή σεζόν, υποχωρώντας στο απογοητευτικό 1-14. Η εικόνα των «Ελαφιών» εξακολουθεί να προκαλεί προβληματισμό, με την ομάδα να αναζητά άμεσα λύσεις προκειμένου να αντιστρέψει την κατάσταση.

Τα δωδεκάλεπτα: 34-23, 74-48, 112-86, 137-130.