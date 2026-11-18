Επτά αγωνιστικές παρουσίες περιλαμβάνει το πρόγραμμα του Εμμανουήλ Καραλή στην περίοδο του κλειστού στίβου, με μεγάλο στόχο το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα της Βαλένθια, το οποίο θα διεξαχθεί από τις 4 έως τις 7 Μαρτίου 2027.

Ο Έλληνας πρωταθλητής θα ξεκινήσει τη σεζόν στις 23 Ιανουαρίου, συμμετέχοντας σε μίτινγκ στο Ντόρτμουντ, ενώ στις 2 Φεβρουαρίου θα ταξιδέψει στην Οστράβα για αγώνα της σειράς Indoor Tour.

Στις 6 Φεβρουαρίου θα έχει την ευκαιρία να αγωνιστεί μπροστά στο ελληνικό κοινό, καθώς θα συμμετάσχει στο δικό του μίτινγκ, το Fly Athens, το οποίο θα φιλοξενηθεί στο κλειστό της Παιανίας. Πρόκειται για τον ίδιο χώρο όπου την προηγούμενη χρονιά, στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα, είχε σημειώσει άλμα στα 6,17 μέτρα.

Στη συνέχεια, ο Καραλής θα μεταβεί στη Γαλλία για δύο διαδοχικές αγωνιστικές υποχρεώσεις. Αρχικά θα πάρει μέρος στο μίτινγκ του Λιεβέν στις 10 Φεβρουαρίου και τρεις ημέρες αργότερα, στις 13/2, θα αγωνιστεί στη Ρουέν.

Το αγωνιστικό του πρόγραμμα θα συνεχιστεί με το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα, που είναι προγραμματισμένο για τις 20 και 21 Φεβρουαρίου στην Παιανία. Η τελευταία στάση πριν από το μεγάλο ραντεβού της Βαλένθια θα είναι το μίτινγκ του Κλερμόν Φεράν, στις 28 Φεβρουαρίου.

Ο Καραλής προέρχεται από μια εξαιρετική χρονιά, καθώς μέσα στο 2026 ξεπέρασε τα 6,17 μέτρα στον κλειστό στίβο, ενώ στη θερινή περίοδο ανέβασε το πανελλήνιο ρεκόρ στα 6,20 μέτρα. Με αυτά τα δεδομένα, θα επιδιώξει να παρουσιαστεί σε υψηλό επίπεδο και στη νέα αγωνιστική περίοδο, έχοντας ως βασικό στόχο τη διάκριση στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα.