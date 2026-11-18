Η «Ένωση» αποδείχθηκε πολύ σκληρή για να «πεθάνει» κι επιστρέφοντας από το -25 πήρε τη νίκη κόντρα στην πρωταθλήτρια Ουγγαρίας.

Ο Ντράγκαν Σάκοτα στις δηλώσεις του μετά το τέλος του αγώνα, υπογράμμισε ότι οι παίκτες του έπαιξαν με καρδιά, τονίζοντας στο τέλος η ομάδα του πήρε… δώρο από τον Θεό.

Αναλυτικά όσα είπε: «Είχαμε έναν στόχο, μόνο να κερδίσουμε. Συγχαρητήρια στα παιδιά, μια δύσκολη νίκη, μια νίκη με καρδιά. Είχαμε προβλήματα, με τρεις παίκτες και δύο παιδιά από τις ακαδημίες κάναμε προπόνηση τη Δευτέρα. Παλέψαμε, παίξαμε με καρδιά, δείξαμε χαρακτήρα και πήραμε το δώρο από το Θεο επειδή παλέψαμε».