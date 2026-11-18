Ο Άρης πανηγύρισε μια σημαντική νίκη απέναντι στη Λε Μαν με 96-86 στο Παλέ, σε μια αναμέτρηση που αποδείχθηκε πολύ πιο δύσκολη από όσο θα περίμεναν οι «κιτρινόμαυροι».

Μεγάλος πρωταγωνιστής για τον Άρη ήταν ο Μόργκαν, ο οποίος πραγματοποίησε ακόμη μία εξαιρετική εμφάνιση, ολοκληρώνοντας την αναμέτρηση με 23 πόντους. Πολύτιμες βοήθειες προσέφεραν επίσης οι Ρόμπινσον-Ερλ και Μοκόκα, ενώ καθοριστική ήταν και η παρουσία του Θανάση Αντετοκούνμπο στην τελική ευθεία.

Η εξέλιξη του αγώνα

Οι δύο ομάδες μπήκαν δυνατά στην αναμέτρηση, βρίσκοντας με σχετική ευκολία τον δρόμο προς το καλάθι. Ο Άρης στηρίχθηκε από νωρίς στον Ρόμπινσον-Ερλ, ο οποίος ξεκίνησε εντυπωσιακά και είχε ήδη 9 πόντους στα πρώτα τρία λεπτά, κλείνοντας την πρώτη περίοδο με 14.

Ο Αμερικανός έδωσε επιθετική ώθηση στους γηπεδούχους, οι οποίοι κατάφεραν να αποκτήσουν ένα μικρό προβάδισμα. Παρ' όλα αυτά, η αμυντική λειτουργία του Άρη δεν ήταν στο επίπεδο που μας έχει συνηθίσει, με αποτέλεσμα η Λε Μαν να σημειώσει 26 πόντους στο πρώτο δεκάλεπτο.

Στη δεύτερη περίοδο, οι «κιτρινόμαυροι» ανέβασαν την απόδοσή τους. Ο Μόργκαν βρήκε λύσεις από την περιφέρεια, ενώ ο Βασίλης Τολιόπουλος πρόσθεσε δύο τρίποντα, βοηθώντας τον Άρη να διατηρήσει τον έλεγχο. Ο Μήτρου-Λονγκ έφερε για πρώτη φορά τη διαφορά σε διψήφια επίπεδα, ενώ ο Ντιμιτρίεβιτς είχε ήδη μοιράσει 10 ασίστ μέχρι εκείνο το σημείο.

Η Λε Μαν, ωστόσο, δεν είχε πει την τελευταία της λέξη. Με τον Στούαρτ να αποτελεί βασικό επιθετικό σημείο αναφοράς, οι Γάλλοι παρέμειναν κοντά στο σκορ και επέστρεψαν δυναμικά στην τρίτη περίοδο. Ο Άρης δυσκολεύτηκε να βρει τις συνηθισμένες του λύσεις, με το σκορ να διαμορφώνεται σε 58-55 στο 24'.

Σε εκείνο το σημείο, ο Μοκόκα έδωσε σημαντικές λύσεις στους γηπεδούχους, βοηθώντας τους να διατηρήσουν το προβάδισμα. Οι δύο ομάδες συνέχισαν να παλεύουν σε κάθε κατοχή, με τον Άρη να βρίσκει πόντους από τη γραμμή των βολών και να κλείνει την τρίτη περίοδο στο +8 (75-67), έπειτα από σημαντικές ενέργειες των Μοκόκα και Ρόμπινσον-Ερλ, αλλά και μια εντυπωσιακή τάπα του Κώστα Αντετοκούνμπο.

Το τελευταίο δεκάλεπτο εξελίχθηκε σε πραγματικό θρίλερ, με τη Λε Μαν να προσπαθεί να επιστρέψει και τον Άρη να μην μπορεί να εξασφαλίσει πρόωρα τη νίκη. Ο Ντιμιτρίεβιτς ξεκίνησε την περίοδο με μεγάλο τρίποντο, ενώ ο Θανάσης Αντετοκούνμπο έδωσε σημαντικές λύσεις με την ενέργεια και την αμυντική του παρουσία.

Τελικά, ο Μόργκαν ανέλαβε δράση στα κρίσιμα σημεία, ευστοχώντας σε δύο μεγάλα τρίποντα που ουσιαστικά έκριναν την αναμέτρηση και χάρισαν στον Άρη τη νίκη με 96-86.

Τα δεκάλεπτα: 29-26, 52-44, 75-67, 96-86.