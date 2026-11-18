Η ΑΕΚ έκανε ένα σημαντικό βήμα προς την κατάκτηση της πρώτης θέσης στον όμιλό της στο Basketball Champions League, μετά τη σπουδαία νίκη (90-89) επί της Φάλκο Σομπατέλι, η οποία ήρθε με ανατροπή από το -23 στο δεύτερο ημίχρονο.

Η τέταρτη αγωνιστική αποδείχθηκε ιδιαίτερα ευνοϊκή για την ομάδα του Ντράγκαν Σάκοτα, καθώς ένα ακόμη αποτέλεσμα διαμόρφωσε νέα δεδομένα στη βαθμολογία. Συγκεκριμένα, η Σαλόν Βιλπας πέρασε νικηφόρα από την έδρα της Αντβέρπ με 104-95, αποτέλεσμα που σε συνδυασμό με την επικράτηση της «Ένωσης» την έφερε μόνη πρώτη στην κατάταξη του ομίλου. Πλέον, η ΑΕΚ έχει μπροστά της δύο αγωνιστικές και γνωρίζει τι χρειάζεται για να διατηρηθεί στην κορυφή μέχρι το τέλος της φάσης των ομίλων.

Με δύο νίκες εξασφαλίζει την πρώτη θέση

Το πιο ξεκάθαρο σενάριο για την Ένωση είναι να κάνει το «2 στα 2» στις αναμετρήσεις που απομένουν. Εφόσον επικρατήσει τόσο της Βιλπας όσο και της Αντβέρπ, με τα δύο παιχνίδια να διεξάγονται εκτός έδρας, θα εξασφαλίσει την πρώτη θέση ανεξάρτητα από τα υπόλοιπα αποτελέσματα του ομίλου. Το επόμενο παιχνίδι της είναι στις 15 Δεκεμβρίου στο Τούρκου της Φινλανδίας κόντρα στη Σαλόν Βίλπας.

Το σενάριο που της αρκεί μία νίκη

Υπάρχει, ωστόσο, και μία δεύτερη διαδρομή που μπορεί να οδηγήσει την ομάδα του Ντράγκαν Σάκοτα στην κορυφή, ακόμη και χωρίς να χρειαστεί να κερδίσει και τα δύο παιχνίδια της. Για να συμβεί αυτό, η ΑΕΚ θα πρέπει να νικήσει τη Βιλπας στη Φινλανδία και παράλληλα η Φάλκο Σομπατέλι να επικρατήσει της Αντβέρπ στην Ουγγαρία.

Εφόσον επιβεβαιωθεί αυτός ο συνδυασμός αποτελεσμάτων, οι «κιτρινόμαυροι» θα έχουν εξασφαλίσει την πρώτη θέση πριν από την τελευταία αγωνιστική κι η αναμέτρησή τους με την Αντβέρπ στο Βέλγιο δεν θα έχουν πλέον βαθμολογικό ενδιαφέρον.