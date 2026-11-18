Με την αναμέτρηση ανάμεσα στη Μπεσίκτας και τη Ρεάλ Μαδρίτης ολοκληρώθηκε το βράδυ της Τετάρτης η 12η αγωνιστική της EuroLeague, με τις δύο ομάδες να δίνουν την τελευταία παράσταση της συγκεκριμένης αγωνιστικής.

Οι «μαύροι αετοί» εκμεταλλεύτηκαν την έδρα τους στην Κωνσταντινούπολη και, παρά την προσπάθεια αντεπίθεσης των Μαδριλένων, κατάφεραν να διατηρήσουν το προβάδισμά τους μέχρι το τέλος, πανηγυρίζοντας μια σημαντική νίκη.

Η ομάδα του Ντούσαν Αλιμπίγιεβιτς ανέβασε το ρεκόρ της στο 6-6, ενώ η Ρεάλ Μαδρίτης υποχώρησε στο 7-5, με τα αποτελέσματα της Τρίτης και της Τετάρτης να διαμορφώνουν πλέον την τελική εικόνα της βαθμολογίας μετά από 12 αγωνιστικές.

Η 12η αγωνιστική:

Τρίτη 16/11

Ντουμπάι-Αναντολού Εφές 80-75

Μακάμπι Τελ Αβίβ-Ολυμπιακός 95-97

Ζάλγκιρις-Μπάγερν Μονάχου 117-114

Φενέρμπαχτσε-Βιλερμπάν 115-81

Αρμάνι Μιλάνο-Ερυθρός Αστέρας 91-77

Μπαρτσελόνα-Παρί 86-89

Μπασκόνια-Χάποελ Τελ Αβίβ 82-85

Παρτίζαν-Βαλένθια 64-76

Βίρτους Μπολόνια-Παναθηναϊκός 84-79

Τετάρτη 17/11

Μπεσίκτας-Ρεάλ Μαδρίτης 83-79

Η βαθμολογία: