Η Εφές μπήκε καλύτερα στην αναμέτρηση και με τους Μάλκολμ και Σάριτς πήρε από νωρίς ένα μικρό προβάδισμα, με τον Καμπενγκέλε να σημειώνει τους πρώτους πόντους της Ντουμπάι (3-7). Το τρίποντο του Ντοζίερ έφερε τη διαφορά στους επτά (5-12), όμως οι γηπεδούχοι αντέδρασαν και με πρωταγωνιστές τους Ράιτ, Μούσα και Πετρούσεφ μείωσαν στους τρεις (11-14). Η τουρκική ομάδα, ωστόσο, ανέβασε ξανά ρυθμό στο φινάλε της πρώτης περιόδου και με επιμέρους σκορ 9-4 έκλεισε το δεκάλεπτο στο +8 (15-23).

Στη δεύτερη περίοδο, η Ντουμπάι προσπάθησε να επιστρέψει στο παιχνίδι. Οι Ντάνγκουμπιτς, Μπλόσομγκεϊμ και Μπέικον μείωσαν στους τέσσερις (23-27), με τον Ντοζίερ να απαντά με νέο τρίποντο για το 25-33. Οι γηπεδούχοι παρέμειναν κοντά στο σκορ χάρη στους Μπέικον και Σενγκέλια (33-37), ενώ το τρίποντο του Πέιν έδωσε ξανά ανάσα στην Εφές (33-40). Ωστόσο, η Ντουμπάι επιφύλασσε την καλύτερη αντίδρασή της για τα τελευταία δύο λεπτά, καθώς με ένα εντυπωσιακό σερί 9-0, χάρη στους Οκόμπο, Καμπενγκέλε και Μούσα, πήγε στα αποδυτήρια προηγούμενη με 42-40.

Με την έναρξη του τρίτου δεκαλέπτου, οι γηπεδούχοι ανέβασαν τη διαφορά στους εννέα πόντους (49-40), με πέντε συνεχόμενους πόντους του Σενγκέλια και ένα καλάθι του Μπέικον. Καμπενγκέλε και Μούσα διατήρησαν το προβάδισμα της ομάδας τους, απαντώντας στο τρίποντο του Σάριτς (52-43). Η Εφές, όμως, δεν εγκατέλειψε την προσπάθεια και με τους Μάλκολμ και Σάριτς πλησίασε στους πέντε (52-47), ενώ το τρίποντο του Στράζελ έφερε τη διαφορά στον πόντο (54-53). Η Ντουμπάι αντέδρασε εκ νέου, με τον Πετρούσεφ και τον Μπέικον να διαμορφώνουν το 59-53, πριν ο Παπαγιάννης μειώσει σε 59-55 στο τέλος της περιόδου.

Στο τελευταίο δεκάλεπτο, η Εφές προσπάθησε να ανατρέψει την κατάσταση, με τους Ντιακιτέ και Στράζελ να ευστοχούν σε τρίποντα και να μειώνουν σε 62-60. Ωστόσο, οι Πετρούσεφ, Μούσα και Καμπενγκέλε έδωσαν ξανά προβάδισμα έξι πόντων στην ομάδα τους (68-62). Ο Μούσα με νέο τρίποντο έκανε το 71-64, ενώ οι βολές του Μπέικον ανέβασαν τη διαφορά στους εννέα (73-64). Το τρίποντο του Πετρούσεφ έφερε την Ντουμπάι στο +11 (78-67), βάζοντας τις βάσεις για τη νίκη.

Η Εφές επιχείρησε μια τελευταία αντεπίθεση με δύο τρίποντα των Μάλκολμ και Στράζελ, μειώνοντας σε 78-73, όμως απέμεναν μόλις 17 δευτερόλεπτα για τη λήξη. Η Ντουμπάι διαχειρίστηκε το προβάδισμά της και έφτασε τελικά στη νίκη με 80-75.

Τα δεκάλεπτα: 15-23, 42-40, 59-55, 80-75.