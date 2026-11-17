Για 13 ολόκληρα χρόνια, από το 2013 έως το 2026, το Μιλγουόκι αποτέλεσε το μπασκετικό σπίτι του Γιάννη Αντετοκούνμπο. Από την ημέρα που επιλέχθηκε στο NBA Draft από τους Μπακς μέχρι την ολοκλήρωση της κοινής τους πορείας, ο Έλληνας σούπερ σταρ έζησε στιγμές που σημάδεψαν τόσο την καριέρα του όσο και την ιστορία του συλλόγου, με κορυφαία φυσικά την κατάκτηση του πρωταθλήματος το 2021.

Πλέον, όμως, τα δεδομένα έχουν αλλάξει, με τον «Greek Freak» να έχει μετακομίσει στο Μαϊάμι για λογαριασμό των Χιτ. Η αναμέτρηση της 19ης Νοεμβρίου (02:00) αποκτά έτσι ξεχωριστή σημασία, καθώς θα είναι η πρώτη φορά που ο Αντετοκούνμπο θα βρεθεί απέναντι στην ομάδα με την οποία καθιερώθηκε στην κορυφή του παγκόσμιου μπάσκετ.

Το «διαζύγιο» των δύο πλευρών ήρθε έπειτα από μια ιδιαίτερα επεισοδιακή περίοδο, κατά την οποία τα σενάρια περί ρήξης και αποχώρησης είχαν πρωταγωνιστικό ρόλο.

Όπως ήταν αναμενόμενο, η επιστροφή του στο Μιλγουόκι συγκέντρωσε το ενδιαφέρον των φιλάθλων και των δημοσιογράφων. Ο Γιάννης ρωτήθηκε για τα συναισθήματα και τις σκέψεις του ενόψει της πρώτης αναμέτρησης απέναντι στους πρώην συμπαίκτες του, δίνοντας μια ξεκάθαρη απάντηση.

Συγκεκριμένα, ο Έλληνας σταρ τόνισε πως δεν αισθάνεται συναισθηματισμούς που θα μπορούσαν να τον επηρεάσουν, δείχνοντας αποφασισμένος να αντιμετωπίσει το παιχνίδι όπως κάθε άλλη αναμέτρηση, με μοναδικό στόχο τη νίκη της νέας του ομάδας.

Όσα δήλωσε ο Αντετοκούνμπο:

«Είναι απλώς ένα ακόμη παιχνίδι… Δεν έχω αισθανθεί ότι με κατακλύζουν τα συναισθήματα. Νομίζω ότι η μοναδική φορά που συγκινήθηκα πραγματικά ήταν όταν κατέκτησα το πρωτάθλημα. Σε όλη μου την καριέρα προσπαθούσα να μην αφήνω το συναίσθημα να επηρεάζει τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζω το παιχνίδι. Θεωρώ ότι τα συναισθήματα είναι για τις ταινίες. Αυτό εδώ είναι απλώς μπάσκετ. Θέλω μόνο να προετοιμαστώ, να φροντίσω το σώμα μου και να είμαι έτοιμος για τον αγώνα».