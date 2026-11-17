Η FIBA ανακοίνωσε τις κλήσεις του Βασίλη Σπανούλη για τους επερχόμενους αγώνες, στο πλαίσιο των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου, με αρκετά γνώριμα πρόσωπα να βρίσκονται στη λίστα.

Συνολικά, ο ομοσπονδιακός τεχνικός προχώρησε συνολικά σε 24 κλήσεις. Από τον Ολυμπιακό κλήθηκαν οι Τάιλερ Ντόρσεϊ, Κώστας Παπανικολάου και Όμηρος Νετζήπογλου, ενώ τις επιλογές από την πλευρά του Παναθηναϊκού AKTOR αποτελούν οι Ντίνος Μήτογλου, Παναγιώτης Καλαϊτζάκης και Δημήτρης Μωραΐτης.

Αναλυτικά οι κλήσεις του Βασίλη Σπανούλη:

Κώστας Αντετοκούνμπο

Θανάσης Αντετοκούνμπο

Αθανάσιος Μπαζίνας

Νικ Καλάθης

Μάνος Χατζηδάκης

Νίκος Χουγκάζ

Τάιλερ Ντόρσεϊ

Δημήτρης Φλιώνης

Δημήτριος Κακλαμανάκης

Παναγιώτης Καλαϊτζάκης

Αντώνιος Καραγιαννίδης

Δημήτρης Κατσίβελης

Γιαννούλης Λαρεντζάκης

Μιχάλης Λούντζης

Κωνσταντίνος Μήτογλου

Ελάιτζα Μήτρου-Λονγκ

Δημήτρης Μωραΐτης

Όμηρος Νετζήπογλου

Αλέξανδρος Νικολαΐδης

Κώστας Παπανικολάου

Νίκος Περσίδης

Νικόλαος Πλώτας

Βασίλειος Τολιόπουλος

Νικόλαος Τουλιάτος