Απομακρύνεται το ενδεχόμενο απόκτησης του Τζον Μικς από την ΑΕΚ, με τους ανθρώπους της ομάδας να εξετάζουν πλέον και άλλες περιπτώσεις παικτών για την ενίσχυση του ρόστερ.

Το όνομα του 27χρονου Αμερικανού, ο οποίος αγωνίζεται στη Μερκεζεφέντι, είχε βρεθεί ψηλά στη λίστα της Ένωσης, καθώς θεωρούνταν μια επιλογή που θα μπορούσε να προσφέρει λύσεις στις θέσεις του small και power forward, έχοντας ως βασικό του πλεονέκτημα το εξαιρετικό περιφερειακό σουτ.

Ωστόσο, η συγκεκριμένη υπόθεση παρουσιάζει δυσκολίες και οι πιθανότητες ολοκλήρωσης της μεταγραφής μειώνονται, αναγκάζοντας την ΑΕΚ να στρέψει την προσοχή της και σε άλλες επιλογές από την αγορά.

Η ανάγκη για ενίσχυση είναι μεγάλη, καθώς τα συνεχόμενα προβλήματα τραυματισμών έχουν περιορίσει τις διαθέσιμες λύσεις στα χέρια του Ντράγκαν Σάκοτα. Την ίδια στιγμή, ανοιχτό παραμένει και το θέμα του Λάντερς Νόλεϊ, ο οποίος οδεύει προς την έξοδο, καθώς φέρεται να έχει πρόταση από άλλον σύλλογο.