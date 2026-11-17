Στις αγωνιστικές του υποχρεώσεις με την εθνική ομάδα της Ζάμπια επέστρεψε ο Κινγκς Κάνγκουα, ο οποίος πήρε φανέλα βασικού και αγωνίστηκε σε όλο το 90λεπτο της εκτός έδρας αναμέτρησης με το Μπουρουντί, που ολοκληρώθηκε ισόπαλη με σκορ 1-1.

Ο ποδοσφαιριστής του Παναθηναϊκού πραγματοποίησε έτσι την πρώτη του συμμετοχή με το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα της χώρας του μέσα στο 2026, στο πλαίσιο των προκριματικών του Κυπέλλου Εθνών Αφρικής.

Η Ζάμπια βρέθηκε πίσω στο σκορ στο 78ο λεπτό, όταν ο Μπιμενγιμάνα έστειλε την μπάλα στα δίχτυα, ωστόσο κατάφερε να αποφύγει την ήττα στο 85', χάρη σε αυτογκόλ του Μουντέρι.

Το συγκεκριμένο αποτέλεσμα διατήρησε τους «Chipolopolo» στη δεύτερη θέση του ένατου ομίλου, στο +2 από το Τόγκο, το οποίο έχει έναν αγώνα λιγότερο, καθώς αντιμετωπίζει την πρωτοπόρο Αλγερία.