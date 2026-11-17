Ο Βραζιλιάνος θρύλος αγωνίστηκε με τη φανέλα της Ραβένα απέναντι στη Φορλί, με 6.743 φιλάθλους να γεμίζουν το «Bruno Benelli» και τα έσοδα από τα εισιτήρια να αγγίζουν τις 199.000 ευρώ.

Η επιστροφή του Ροναλντίνιο στην αγωνιστική δράση προκάλεσε μεγάλο ενθουσιασμό, με τη Ραβένα να καταγράφει εντυπωσιακά έσοδα από την αναμέτρηση με τη Φορλί για τη Serie C.

Μπορεί τα χρόνια να έχουν περάσει, ωστόσο το όνομα και η παρουσία του Βραζιλιάνου σταρ εξακολουθούν να προκαλούν τεράστιο ενδιαφέρον. Αυτό αποδείχθηκε και στο παιχνίδι της 15ης Νοεμβρίου, όταν η Ραβένα υποδέχθηκε τη Φορλί, σε μια αναμέτρηση που εξελίχθηκε σε ξεχωριστό ποδοσφαιρικό και εμπορικό γεγονός.

Το γήπεδο «Bruno Benelli» γέμισε με 6.743 θεατές, ενώ τα έσοδα αποκλειστικά από την πώληση των εισιτηρίων έφτασαν τα 199.000 ευρώ. Πρόκειται για ένα ποσό που αφορά μόνο τα εισιτήρια και όχι το σύνολο των οικονομικών οφελών που προέκυψαν για την ομάδα και την πόλη.

Η τεράστια ζήτηση οδήγησε, μάλιστα, στην προσωρινή επέκταση του γηπέδου, με τη δημιουργία μιας επιπλέον εξέδρας. Αυτή πήρε την ονομασία «Tribuna R10», προς τιμήν του σπουδαίου Βραζιλιάνου ποδοσφαιριστή.

Οι τιμές των εισιτηρίων ξεκινούσαν από τα 10 ευρώ για παιδιά κάτω των 14 ετών και τα 15 ευρώ για τους κατόχους διαρκείας, ενώ για τις VIP θέσεις έφταναν μέχρι και τα 150 ευρώ.

Η αποθέωση και η παγκόσμια προβολή της Ραβένα

Σε ό,τι αφορά το αγωνιστικό σκέλος, ο 46χρονος πλέον Ροναλντίνιο βρέθηκε στο αρχικό σχήμα της Ραβένα και αγωνίστηκε σε ολόκληρο το πρώτο ημίχρονο, γνωρίζοντας την αποθέωση από τους φιλάθλους που βρέθηκαν στις εξέδρες.

Η παρουσία του, ωστόσο, δεν προσέφερε μόνο αγωνιστικό ενδιαφέρον. Η αναμέτρηση μεταδόθηκε ζωντανά σε πολλές χώρες, με αποτέλεσμα ένα παιχνίδι της τρίτης κατηγορίας του ιταλικού ποδοσφαίρου να αποκτήσει διεθνή προβολή.

Η Ραβένα μπορεί να βρίσκεται μακριά από τις κορυφαίες κατηγορίες του ιταλικού ποδοσφαίρου, ωστόσο η συγκεκριμένη διοργάνωση απέδειξε τη δυναμική που μπορεί να δημιουργήσει η παρουσία ενός παγκοσμίου φήμης ποδοσφαιριστή, όταν συνδυάζεται με μια καλά οργανωμένη εκδήλωση.