Ανοιχτό είναι το ενδεχόμενο αποχώρησης του Έρικ Πάλμερ-Μπράουν από τον Παναθηναϊκό κατά τη χειμερινή μεταγραφική περίοδο, σύμφωνα με δημοσίευμα του «Transferfeed».

Ο Αμερικανός κεντρικός αμυντικός φέρεται να εξετάζει σοβαρά την επιστροφή του στην πατρίδα του, με την προοπτική να συνεχίσει την καριέρα του στο MLS να συγκεντρώνει τις περισσότερες πιθανότητες.

Όπως αναφέρει το συγκεκριμένο δημοσίευμα, αρκετές ομάδες από τις Ηνωμένες Πολιτείες έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον για την περίπτωσή του, έχοντας τη δυνατότητα να του προσφέρουν συμβόλαιο που κινείται στο ανώτερο οικονομικό επίπεδο της ειδικής κατηγορίας ενίσχυσης ρόστερ (TAM) του πρωταθλήματος.

Στο ίδιο ρεπορτάζ γίνεται αναφορά και στη Κάνσας Σίτι, η οποία διατηρεί τα δικαιώματα του ποδοσφαιριστή στο MLS. Ωστόσο, η επιστροφή του στον συγκεκριμένο σύλλογο δεν συγκεντρώνει πολλές πιθανότητες, καθώς η ομάδα διαθέτει ήδη αρκετές επιλογές στο κέντρο της άμυνας.

Σε κάθε περίπτωση, μέχρι στιγμής δεν υπάρχει κάποια επίσημη εξέλιξη που να επιβεβαιώνει την αποχώρηση του Πάλμερ-Μπράουν από το «τριφύλλι». Το τοπίο αναμένεται να ξεκαθαρίσει τον Ιανουάριο, όταν ο Παναθηναϊκός θα αξιολογήσει τα δεδομένα και τις ανάγκες του ρόστερ ενόψει της συνέχειας της σεζόν.