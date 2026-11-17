Ο Κίναν Έβανς κατάφερε να πείσει τους ανθρώπους της Ζαλγκίρις για την ετοιμότητά του και την αγωνιστική του κατάσταση, αφού αρχικά παραχωρήθηκε ως δανεικός στους Λόντον Λάιονς, και εντυπωσίασε με τις εμφανίσεις του, «αναγκάζοντας» τους Λιθουανούς να τον κρατήσουν μέχρι το τέλος της σεζόν.

Το τεχνικό επιτελείο και ο Τόμας Μασιούλις είχαν διορία μέχρι τον Νοέμβριο για να αποφασίσουν αν θα κρατούσαν στο ρόστερ τον Έβανς, αφού το συμβόλαιό του δεν ήταν εγγυήμενο.

Η απουσία του τραυματία Νάιτζελ Γουίλιαμς-Γκος, σε συνδυασμό με την ουσία που προσφέρει στο παιχνίδι της ομάδας, του έδωσαν ξεκάθαρο προβάδισμα. Έτσι, ο πολύπαθος από τραυματισμός Κίναν Έβανς έχει την ευκαιρία να αποδείξει εκ νέου την αξία του και καθιερωθεί με τη φανέλα της Ζαλγκίρις μέχρι το τέλος της σεζόν