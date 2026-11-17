Ο Παναθηναϊκός ανεβάζει στροφές και ετοιμάζεται για την επιστροφή του στην αγωνιστική δράση μετά την διακοπή για τις υποχρεώσεις των Εθνικών ομάδων.

Οι «πράσινοι» υποδέχονται αρχικά την ερχόμενη Κυριακή (22/11, 17:30) στο ΟΑΚΑ τον ΟΦΗ για την 11η αγωνιστική της Super League ενώ 4 μέρες αργότερα ταξιδεύει στη Δανία για να αντιμετωπίσει τη Νόρτζελαντ, για τη League Phase του Conference League.

Η ομάδα του Νίστρουπ προπονήθηκε στο «Γεώργιος Καλαφάτης» το πρωί της Τρίτης 17/11, με το πρόγραμμα να ξεκινά με προθέρμανση και να συνεχίζεται με ασκήσεις κυκλοφορίας και ακρίβειας.

Οι Κάτρης και Κοντούρης πήραν μία μέρα επιπλέον άδεια, έχοντας δώσει το «παρών» στα κρίσιμα παιχνίδια της Εθνικής Ελπίδων με την Ισλανδία, ενώ για την Τετάρτη 18/11 είναι προγραμματισμένο ρεπό.