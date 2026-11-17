Η ΚΑΕ Ολυμπιακός δεν έμεινε ικανοποιημένη από την τιμωρία που επιβλήθηκε στον Παναθηναϊκό για το πανό που αναρτήθηκε από τους οπαδούς του στην αναμέτρηση με την Μπασκόνια, προχωρώντας σε έφεση προς τη EuroLeague.

Το συγκεκριμένο πανό είχε προκαλέσει την έντονη αντίδραση των «ερυθρόλευκων», καθώς είχε αναρτηθεί σε μια περίοδο κατά την οποία είχε ξεσπάσει το σκάνδαλο στο ελληνικό μπάσκετ. Έπειτα από σχετική καταγγελία του Ολυμπιακού, η διοργανώτρια αρχή επέβαλε πρόστιμο ύψους 7.000 ευρώ στην ΚΑΕ Παναθηναϊκός.

Ωστόσο, η συγκεκριμένη ποινή δεν κρίθηκε επαρκής από την πλευρά των Πειραιωτών. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η ΚΑΕ Ολυμπιακός κατέθεσε έφεση στη EuroLeague, ζητώντας την επιβολή αυστηρότερης τιμωρίας, αλλά και τον χαρακτηρισμό του πανό ως «serious».