Ο Μαουρίσιο Ποτσετίνο μετρά αντίστροφα για να αναλάβει τον πάγκο της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, όμως πρώτα πρέπει να ολοκληρώσει τις υποχρεώσεις του με την Εθνική ομάδα των ΗΠΑ απέναντι στην Αϊτή (17/11) για τα προημιτελικά του Concacaf Nations League.

Ο Ποτσετίνο θα κάνει το ντεμπούτο του στον πάγκο των «κόκκινων διαβόλων» στο Άνφιλντ απέναντι στη Λίβερπουλ στις 22 Νοεμβρίου, ωστόσο δεν ξεχνά τις όμορφες στιγμές που έζησε στις ΗΠΑ, ενώ έδωσε και... συμβουλή στον Πεπ Γκουαρδιόλα που από όταν αποχώρησε από τη Μάντσεστερ Σίτι δεν έχει αναλάβει κάποια ομάδα, να τον διαδεχθεί στον πάγκο των ΗΠΑ.

“Αν ρωτούσε κάποιος για τη θέση του προπονητή στην εθνική ομάδα των ΗΠΑ, π.χ ο Πεπ, θα του έλεγα να δεχτεί. Γιατί είναι μία τέλεια στιγμή για να συνεργαστείς με αυτή την ομοσπονδία.

Τα πάντα είναι στο σωστό μονοπάτι, στη σωστή κατεύθυνση. Φυσικά και να δεχτείς. Θας βρεις πραγματικά καλούς παίκτες και καλούς ανθρώπους, παίκτες που μπορούν να ταιριάξουν στο στιλ παιχνιδιού που θέλει”, υπογράμμισε ο 54χρονος τεχνικός.