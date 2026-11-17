Παρελθόν από τον ΠΑΟΚ αποτελεί ο Κλίφορντ Ομορούγι, με την «ασπρόμαυρη» ΚΑΕ να ανακοινώνει την κοινή συναινέσει λύση της συνεργασίας των δύο πλευρών.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΚΑΕ ΠΑΟΚ:

«Η ΚΑΕ ΠΑΟΚ ανακοινώνει την κοινή συναινέσει λύση της συνεργασίας με τον αθλητή Clifford Omoruyi.

Ευχαριστούμε τον Cliff για την παρουσία του στην ομάδα μας και του ευχόμαστε καλή συνέχεια στην καριέρα και στη ζωή του».