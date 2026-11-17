Με τον χειρότερο δυνατό τρόπο επέστρεψε στη δράση η Πορτογαλία μετά την αποχώρηση του Κριστιάνο Ρονάλντο από την εθνική ομάδα, γνωρίζοντας βαριά ήττα με 4-1 από τη Δανία για το Nations League.

Παρά το αρνητικό αποτέλεσμα, οι Πορτογάλοι εξακολουθούν να βρίσκονται στην κορυφή του ομίλου τους, έχοντας εξασφαλίσει την πρόκριση στα προημιτελικά της διοργάνωσης. Η συντριβή, ωστόσο, άνοιξε ξανά τη συζήτηση γύρω από την απουσία του Κριστιάνο Ρονάλντο και τον τρόπο με τον οποίο ολοκληρώθηκε την πορεία του στο αντιπροσωπευτικό συγκρότημα της πατρίδας του.

Η μητέρα του Πορτογάλου σταρ, Μαρία Ντολόρες, δεν έκρυψε την ενόχλησή της, φτάνοντας στο σημείο να εκφράσει την ικανοποίησή της για την ήττα της εθνικής ομάδας, καθώς όπως δήλωσε: «Χάρηκα πολύ για την ήττα της Πορτογαλίας από τη Δανία, την άξιζαν. Δεν σεβάστηκαν τον Κριστιάνο στην εθνική ομάδα. Ούτε καν οι συμπαίκτες του».

Παράλληλα, άφησε αιχμές για τον τρόπο με τον οποίο πραγματοποιήθηκε η τιμητική εκδήλωση για τον γιο της μετά την αποχώρησή του από την εθνική ομάδα, τονίζοντας πως θα έπρεπε να γίνει παρουσία του. Επιπλέον, αποκάλυψε ότι η Σπόρτινγκ ετοιμάζει τη δική της εκδήλωση προς τιμήν του, υπογραμμίζοντας ότι: «Στη Σπόρτινγκ θα τιμηθεί όπως του αρμόζει, γιατί εκεί αναγνωρίζεται η αξία του».