Η παρουσία της Εθνικής μας ομάδας στην φάση του Nations League που ολοκληρώθηκε χθες το βράδυ μόνο πετυχημένη μπορεί να θεωρηθεί. Ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς και οι παίκτες του δεν κατάφεραν να προκριθούν στα προκριματικά, λόγω… ισοβαθμίας, μετά τα όσα έγιναν στο Ολλανδία-Ελλάδα (7-0), αλλά και στο Γερμανία-Ολλανδία (5-0).

Οι τρεις ομάδες ολοκλήρωσαν τις υποχρεώσεις τους με 11 βαθμούς, αλλά τα συνολικά τέρματα έδωσαν την πρόκριση σε Ολλανδία και Γερμανία.

Όμως, η Εθνική μας μετά από αυτήν την παρουσία της έχει μπροστά της μια τεράστια ευκαιρία να επιστρέψει σε τελική φάση μεγάλης διοργάνωσης και συγκεκριμένα στο Euro 2028. 14 ολόκληρα χρόνια μετά την τελευταία φορά.

Και αυτό γιατί πλέον η Εθνική βρίσκεται στο πρώτο γκρουπ δυναμικότητας για την κλήρωση των προκριματικών του Euro με αποτέλεσμα να αποφεύγει «μεγαθήρια».

Το σύνολο του Ιβάν Γιοβάνοβιτς δεν ξέρει λοιπόν τις ομάδες που θα κληθεί να αφήσει εκτός και να πάρει αυτή το εισιτήριο για τα γήπεδα της Αγγλίας, της Σκωτίας, της Ουαλίας και της Βόρειας Ιρλανδίας, αλλά γνωρίζει ποια 11 μεγαθήρια δεν θα αντιμετωπίσει.

Αυτές είναι οι 11 ομάδες που θα αποφύγει η Εθνική

Ισπανία

Πορτογαλία

Γαλλία

Ολλανδία

Αγγλία

Ιταλία

Δανία

Γερμανία

Βέλγιο

Νορβηγία

Κροατία

Τα γκρουπ δυναμικότητας των προκριματικών του Euro 2028

1o γκρουπ:

Ισπανία, Πορτογαλία, Γαλλία, Ολλανδία, Αγγλία, Ιταλία, Δανία, Γερμανία, Βέλγιο, Ελλάδα, Νορβηγία, Κροατία

2ο γκρουπ:

Ουαλία, Σερβία, Τουρκία, Τσεχία, Ελβετία, Σουηδία, Αυστρία, Ουγγαρία, Βόρεια Ιρλανδία, Βοσνία-Ερζεγοβίνη, Σλοβενία, Κόσοβο ή Ιρλανδία

3ο γκρουπ:

Ουκρανία, Πολωνία, Ρουμανία, Ισραήλ, Γεωργία, Βόρεια Μακεδονία, Μαυροβούνιο, Σλοβακία, Αλβανία, Σκωτία, Ιρλανδία ή Κόσοβο, Ισλανδία

4ο γκρουπ:

Κύπρος, Νησιά Φερόε, Φινλανδία, Μολδαβία, Αρμενία, Βουλγαρία, Λουξεμβούργο, Καζακστάν, Λετονία, Σαν Μαρίνο, Λευκορωσία, Εσθονία

5ο γκρουπ:

Μάλτα, Αζερμπαϊτζάν, Λιθουανία, Ανδόρα, Γιβραλτάρ, Λιχτενστάιν