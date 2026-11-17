Μπορεί η Εθνική Ελλάδας να μην κατάφερε (λόγω της Γερμανίας) να πάρει την πολυπόθητη πρόκριση στα προημιτελικά του Nations League, ωστόσο το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα έβγαλε αντίδραση μετά την ήττα-ντροπή στο Άμστερνταμ και επικράτησε με 1-0 της Σερβίας για την 6η και τελευταία αγωνιστική της διοργάνωσης.

Η ομάδα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς εξασφάλισε την παραμονή της στη League A και αμέσως μετά το πέρας της αναμέτρησης, ο Σέρβος τεχνικός στάθηκε στη συνέντευξη Τύπου στην παρουσία της «γαλανόλευκης» στην πρώτη της συμμετοχή στην κορυφαία κατηγορία της διοργάνωσης, τονίζοντας πως οι ποδοσφαιριστές ξεπέρασαν τις αρχικές προσδοκίες και απέκτησαν πολύτιμες εμπειρίες ενόψει της συνέχειας.

Παράλληλα, ανέλαβε την ευθύνη για την εικόνα της ομάδας στην ήττα από την Ολλανδία, επισημαίνοντας πως οι συνέπειές της θα τη συνοδεύουν για αρκετό καιρό.

Αναλυτικά όσα είπε ο Σέρβος τεχνικός:

Για την απόδοση της Εθνικής στο Nations League και τα κέρδη της: «Σίγουρα έχουμε πολλά κέρδη, γιατί ξεπεράσαμε όλες τις προσδοκίες που μπορούσαμε να έχουμε όσον αφορά την τελική κατάταξη. Ξεκινήσαμε με κάποιους στόχους που ήταν άμεσοι και λογικοί. Που ήταν πρώτα να εξασφαλίσουμε την τρίτη θέση, που θα μας δώσει μία πολύ καλύτερη κλήρωση για το Euro. Είχαμε την ευκαιρία για να διεκδικήσουμε την πρόκριση στα προημιτελικά, αλλά δεν τα καταφέραμε με την ήττα στην Ολλανδία και τη διαφορά των γκολ. Αλλά η δική μου εντύπωση είναι ότι κάναμε έναν πολύ καλό τουρνουά, μία μεγάλη υπέρβαση των παικτών. Εξασφαλίσαμε και την παραμονή γιατί πιστεύω ότι το επόμενο Nations League θα είναι πιο εύκολο. Πρώτη μας συμμετοχή, πρώτη φορά αισθανθήκαμε αυτή τη λάμψη της διοργάνωσης. Τεράστιες εμπειρίες, ιδιαίτερα για τους παίκτες και δη για τους νέους. Αυτές οι εμπειρίες θα μας βοηθήσουν και στη συνέχεια».

Για τη βαριά ήττα από την Ολλανδία κι αν είναι ένα καμπανάκι για τη συνέχεια: «Όλες οι αντιδράσεις των τελευταίων ημερών ήταν απόλυτα φυσιολογικές και δεν υπάρχει κάτι παράλογο σε αυτές. Και όσον αφορά τη δική μου θέση, γιατί τη μεγαλύτερη ευθύνη για την εικόνα στην Ολλανδία, την έχει ο προπονητής. Ήταν φανερό ότι ο τρόπος παιχνιδιού, η αντίδρασή μας, η εξέλιξη του σκορ, βαραίνει εμένα. Και δεν είναι σχήμα λόγου, αυτή είναι η αίσθηση που έχω εγώ. Όλες οι παρατηρήσεις, είναι φυσιολογικές σε μία άσχημη μέρα. Φυσικά θα το κουβαλήσουμε για πολύ καιρό. Αυτό όμως δεν θα συνέβαινε αν δεν ήμασταν στην πρώτη κατηγορία, στο τοπ level του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου. Δεν είναι δικαιολογία, αλλά είναι τέτοιο το επίπεδο πλέον. Η δική μας συμμετοχή εδώ είναι η πρώτη. Η Ελλάδα μέχρι το ’24, ήταν στην Τρίτη κατηγορία. Είναι πρόκληση για μας. Έχουν τους κινδύνους αυτά τα παιχνίδια. Όμως πιστεύω ότι το level των παιχνιδιών αυτών θα βοηθήσει την εθνική ομάδα στη συνέχεια. Το ενδιαφέρον του κόσμου7, ανεξαρτήτως αν φυσιολογικά είναι δυσαρεστημένος, το τελευταίο διάστημα είναι τεράστιο. Τα τελευταία δύο χρόνια, σχεδόν σε όποιο γήπεδο και να παίζουμε, είναι sold out. Πρέπει να υπερβάλλουμε όλοι τον εαυτό μας για να ανταποκριθούμε. Εκείνο που με ικανοποιεί ακριβώς αυτό,, ότι το ενδιαφέρον μετά από πολλά χρόνια είναι υψηλό. Μετά από το παιχνίδι με την Ολλανδία, πρέπει να υποστούμε τις συνέπειες».

Για την πρόκριση της Εθνικής Ελπίδων: «Είναι τεράστια επιτυχία γιατί φυσικά παρακολουθώ τη δουλειά που γίνεται στις ακαδημίες και την προσπάθεια της ΕΠΟ σε ό,τι αφορά την ανάπτυξη του ποδοσφαίρου. Ιδιαίτερα την Κ21 που μπορούσε να έχει προκριθεί πιο νωρίς, για ένα γκολ δεν το έκανε. Θα ήταν πολύ άδικο να μην προκρινόταν. Είναι μία ομάδα που έχει άμεση σχέση με την πρώτη ομάδα και για όλα αυτά τα παιδιά θα είναι πολύ σημαντικό για την εξέλιξή τους».

Για την παρουσία του κόσμου: «Είναι η μεγαλύτερη ικανοποίηση για όλους μας. Δεν είχα καμία αμφιβολία ότι το γήπεδο θα είναι γεμάτο. Αν ήταν και μεγαλύτερο, θα είχαμε περισσότερο κόσμο».