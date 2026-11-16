Στις ομαδικές δραστηριότητες του Ολυμπιακού έχει επιστρέψει από την Παρασκευή (13/11) ο Τάιλερ Ντόρσεϊ, καθώς η τιμωρία του 30χρονου γκαρντ μετά το πειθαρχικό παράπτωμα στο οποίο υπέπεσε έληξε.

Παρ' όλα αυτά, ο ομογενής παίκτης συνεχίζει να είναι «ενεργός» στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, προχωρώντας για πολλοστή φορά σε ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram.

Συγκεκριμένα, ο Ντόρσεϊ αναδημοσίευσε ένα podcast, στο οποίο λέγεται πως αρκετοί άνθρωποι θα μετανιώσουν για τον τρόπο συμπεριφοράς τους.

Αναλυτικά όσα ανέφερε το reel που ανέβασε ο Ντόρσεϊ:

«Μείνε δυνατός. Αρκετοί άνθρωποι θα μετανιώσουν για τον τρόπο που σου έχουν συμπεριφερθεί. Καίνε τη γέφυρα επειδή νομίζουν πως χρειάζεται να την περάσεις. Καθ’όλη τη διάρκεια που τη χρειάζονται».