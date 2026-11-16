Με στόχο την επιστροφή του στις νίκες μετά τη «σκληρή» ήττα από τη Μπαρτσελόνα στο «T-Center», ο Παναθηναϊκός AKTOR αντιμετωπίζει τη Βίρτους στη Μπολόνια, στο πλαίσιο της 12ης αγωνιστικής της EuroLeague.

Η αποστολή του «τριφυλλιού» έφτασε το βράδυ της Δευτέρας (16/11) στην «Basket City», με το σύνολο του Ζέλικο Ομπράντοβιτς να ετοιμάζεται για ακόμη μία δύσκολη εκτός έδρας «μάχης» στην Ευρώπη.

Η άφιξη: