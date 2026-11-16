Έφτασε στη Μπολόνια η αποστολή του Παναθηναϊκού AKTOR (vid)
Στη Μπολόνια βρίσκεται από το βράδυ της Δευτέρας (16/11) η αποστολή του Παναθηναϊκού AKTOR, ενόψει της αναμέτρησης με τη Βίρτους για τη 12η αγωνιστική της EuroLeague.
Με στόχο την επιστροφή του στις νίκες μετά τη «σκληρή» ήττα από τη Μπαρτσελόνα στο «T-Center», ο Παναθηναϊκός AKTOR αντιμετωπίζει τη Βίρτους στη Μπολόνια, στο πλαίσιο της 12ης αγωνιστικής της EuroLeague.
Η αποστολή του «τριφυλλιού» έφτασε το βράδυ της Δευτέρας (16/11) στην «Basket City», με το σύνολο του Ζέλικο Ομπράντοβιτς να ετοιμάζεται για ακόμη μία δύσκολη εκτός έδρας «μάχης» στην Ευρώπη.
Η άφιξη: