Με φοβερό γκολ του Σέρχαρντ άνοιξε το σκορ η Γερμανία απέναντι στην Ολλανδία στην άλλη αναμέτρηση στον Β΄Ομίλου της League A του Nations League.

Ο εξτρέμ της Φράιμπουργκ πάτησε περιοχή από τα αριστερά, έφερε τη μπάλα στο δεξί και με ένα δυνατό σουτ έστειλε τη μπάλα «συστημένη» στην απέναντι γωνία του Φερμπρούγκεν για να ανοίξει το σκορ για τη «Μάνσαφτ».

Η Εθνική μας χρειάζεται νίκη απέναντι στη Σερβία και απώλεια βαθμών της Γερμανίας για να προκριθεί στους «8» του Nations League.