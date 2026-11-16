Η αναμονή 25 ολόκληρων χρόνων έλαβε τέλος!

Η Εθνική Ελπίδων έγραψε μία σπουδαία σελίδα στην ιστορία της, καθώς επικράτησε της Ισλανδίας με 5-4 στη διαδικασία των πέναλτι, μετά το 1-1 σε κανονική διάρκεια και παράταση, και εξασφάλισε την παρουσία της στην τελική φάση του EURO U21 το καλοκαίρι του 2027, στα γήπεδα της Σερβίας και της Αλβανίας.

Μεγάλος πρωταγωνιστής της βραδιάς ήταν ο Νίκος Μπότης, ο οποίος πραγματοποίησε καθοριστικές επεμβάσεις κατά τη διάρκεια του αγώνα, αλλά και στη «ρώσικη ρουλέτα» των πέναλτι. Οι διεθνείς μας ήταν απόλυτα εύστοχοι στη διαδικασία, μετρώντας πέντε επιτυχημένες εκτελέσεις σε ισάριθμες προσπάθειες.

Η Ισλανδία προηγήθηκε στη Λεωφόρο, με μια «οβίδα» του Γκούντγιονσεν έξω από την περιοχή στο 72'. Η «γαλανόλευκη», ωστόσο, δεν εγκατέλειψε την προσπάθεια και βρήκε το γκολ της ισοφάρισης στο τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων, όταν ο Κωστούλας με κοντινή κεφαλιά, έπειτα από ασίστ του Μύθου έστειλε την αναμέτρηση στην παράταση.

Εκεί δεν άλλαξε κάτι, με τις δύο ομάδες να λύνουν τελικά τις διαφορές τους στα πέναλτι.

Η Εθνική Ελπίδων αποδείχθηκε πιο ψύχραιμη, πήρε τη μεγάλη πρόκριση με 5-4 και ετοιμάζεται πλέον για το μεγάλο ραντεβού του καλοκαιριού του 2027, επιστρέφοντας σε τελική φάση Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Ελπίδων για πρώτη φορά μετά από 25 χρόνια!

Η εξέλιξη του αγώνα

Η Ισλανδία ήταν αυτή που κατέγραψε την πρώτη τελική, με τον Κόσιτς στο 4' να σουτάρει από πλάγια θέση, χωρίς να δυσκολέψει τον Μπότη.

Στο 7ο λεπτό ο Γκούμας επιχείρησε το σουτ μέσα από την περιοχή, με την μπάλα να κοντράρει και να καταλήγει σε κόρνερ, ενώ ο Κοντούρης διαμαρτυρήθηκε για πέναλτι.

Στο 11', η Εθνική έφτασε πολύ κοντά στο γκολ. Ο Κωστούλας έκανε ωραία ενέργεια από τα δεξιά και έβγαλε τη σέντρα, με τον Αλεξίου να επιχειρεί το σουτ στην κίνηση από κοντινή απόσταση, αλλά να μην βρίσκει στόχο.

Η «γαλανόλευκη» συνέχισε να πιέζει και στο 20' ο Παπακανέλλος δημιούργησε ακόμη μία καλή στιγμή, γυρίζοντας την μπάλα από αριστερά προς τον Κούτσια, ο οποίος όμως αστόχησε απογοητευτικά στο τελείωμά του.

Η Ισλανδία απείλησε ξανά στο 27', όταν ο Θορστέινσον έκανε επικίνδυνη σέντρα, με την ελληνική άμυνα να απομακρύνει την τελευταία στιγμή σε κόρνερ. Ένα λεπτό αργότερα, μάλιστα, ο Μπότης πραγματοποίησε την πρώτη μεγάλη επέμβαση του αγώνα, σταματώντας στη γωνία του την κεφαλιά του Άντερσον από το ύψος της μικρής περιοχής και κρατώντας ανέπαφη την εστία της Εθνικής.

Στην επανάληψη, ο Κυριόπουλος απείλησε με δυνατό σουτ την εστία του Πέτερσον, με τη μπάλα να φεύγει ελάχιστα άουτ. Στο 68ο λεπτό η Εθνική μας άγγιξε το γκολ, με τον Κάτρη να δοκιμάζει το αριστερό του πόδι μέσα από την περιοχή. Η μπάλα πέρασε ελάχιστα δίπλα από το αριστερό δοκάρι της εστίας της Ισλανδίας, σε μία πολύ μεγάλη ευκαιρία για τη «γαλανόλευκη».

Στο 72ο λεπτό και κόντρα στη ροή του αγώνα, η Ισλανδία κατάφερε να ανοίξει το σκορ, παγώνοντας τη Λεωφόρο. Έπειτα από φάση διαρκείας στα καρέ του Μπότη, η ελληνική άμυνα δεν κατάφερε να απομακρύνει αποτελεσματικά την μπάλα, η οποία στρώθηκε στον Γκούντγιονσεν. Ο επιθετικός των φιλοξενούμενων εξαπέλυσε ένα δυνατό και ασταμάτητο σουτ, στέλνοντας την μπάλα στα δίχτυα για το 0-1.

Στο 84' ο Κούτσιας έχασε μεγάλη ευκαιρία με κοντινό πλασέ να ισοφαρίσει για την Εθνική. Η Ελλάδα δεν είχε πει την τελευταία της λέξη και ο «λυτρωτής» Κωστούλας στις καθυστερήσεις έφερε το ματς στα ίσα. Η σέντρα έγινε από τα αριστερά, ο Μύθου έπιασε την πρώτη κεφαλιά, η μπάλα πήγε στον στόπερ του ΟΦΗ και εκείνος με άπιαστη κεφαλιά έκανε το 1-1 στο 90+3', στέλνοντας το ματς στην παράταση.

Ο Κούτσιας δοκίμασε να απειλήσει στο 95' με γυριστό σουτ μέσα από την περιοχή, όμως η μπάλα κατέληξε εύκολα στην αγκαλιά του Πάτερσον. Η Ισλανδία έφτασε κοντά στο γκολ στο 105', με τον Θορστέινσον να κάνει το γύρισμα και τους φιλοξενούμενους να χάνουν διαδοχικές ευκαιρίες από κοντά. Αρχικά η μπάλα σταμάτησε στο δοκάρι, στη συνέχεια στα σώματα των Ελλήνων αμυντικών, ενώ στην τελευταία προσπάθεια ο Μπότης έκανε σπουδαία επέμβαση με τα πόδια, κρατώντας την Εθνική στο παιχνίδι.

Η «γαλανόλευκη» απείλησε ξανά στο 109', με τον Αλμύρα να σουτάρει και τον Πέτερσον να μπλοκάρει. Τίποτα δεν άλλαξε στο δεύτερο μέρος της παράτασης και έτσι οι δύο ομάδες οδηγήθηκαν στην ψυχοφθόρα διαδικασία των πέναλτι.

Tα πέναλτι

0-0 Απόκρουση Μπότη

1-0 Γκολ Μύθου

1-1 Γκολ Μικάελσον

2-1 Γκολ Κούτσιας

2-2 Γκολ Κάρλσον

3-2 Γκολ Κωστούλας

3-3 Γκολ Γκούντμουντσον

4-3 Γκολ Καλοσκάμης

4-4 Γκολ Χάραλντσον

5-4 Γκολ Μουζακίτης

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων

Ελλάδα Κ21 (Ταουσιάνης): Μπότης, Κωστούλας, Κάτρης (100' Κεραμίτσης), Καλογερόπουλος, Αλεξίου (76' Μύθου), Γκούμας (62' Μπρέγκου), Μουζακίτης, Κοντούρης (67' Αλμύρας), Πνευμονίδης (45' Κυριόπουλος), Παπακανέλλος (45' Καλοσκάμης), Κούτσιας.

Ισλανδία Κ21: Πέτερσον, Κάρλσον, Τζούλιουσον, Άρονσον, Κρίστιανσον, Σίγκουρντσον, Ρόμπερτσον (84' Μικάελσον), Γκούντγιονσεν (84' Ρόμπερτσον), Κόσιτς, Θορστέινσον, Άντερσον (72' Ντάρτανσον).