Η Γερμανία υποδέχεται την Ολλανδία στην τελευταία αγωνιστική Β΄Ομίλου της League A του Nations League σε ένα ματς με μεγάλο βαθμολογικό ενδιαφέρον και για την Εθνική μας ομάδα.

Οι Ολλανδοί βρίσκονται στην 1η θέση του ομίλου με 11 βαθμούς και έχουν εξασφαλίσει την πρωτιά με την Εθνική Ελλάδας να βρίσκεται στην 2η θέση προσωρινά με 8 βαθμούς και τη Γερμανία να ακολουθεί επίσης με 8.

Έτσι, η Εθνική μας για να τερματίσει δεύτερη και να προκριθεί στους «8» της διοργάνωσης χρειάζεται νίκη απέναντι στη Σερβία και απώλεια βαθμών των Γερμανών.

Ο Γιούργκεν Κλοπ φαίνεται πως αρχίζει να καταλήγει σε μια σταθερή 11αδα μετά τα «πειράματα» που έκανε στην περασμένη διακοπή και παρατάσσεται με 4-2-3-1, έχοντας τον Τερ Στέγκεν κάτω από τα δοκάρια και τους Τρέου, Μπράουν στα άκρα της άμυνας, ενώ Τα και Σλότερμπεκ συνθέτουν το δίδυμο στα στόπερ.

Κίμιχ και Πάβλοβιτς στην μεσαία γραμμή με τους Γκρούντα, Βίρτζ και Σιέρχαντ πίσω από τον προωθημένο Χάβερτζ.

Από τη δική του πλευρά ο Τσάβι παρατάσσει την Ολλανδία με μόλις μια αλλαγή σε σχέση με το εμφατικό 7-0 απέναντι στην Ελλάδα, αντικαθιστώντας μόνο τον Φρένκι Ντε Γιόνγκ στη μεσαία γραμμή με τον Τίμπερ.

Ο Φερμπρούγκεν βρίσκεται κάτω από τα δοκάρια με τον Ντούμφρις και τον Τίμπερ να είναι στα άκρα της άμυνας και τους Φαν Χέκε και Φαν ντε Φεν στα στόπερ. Ο Κουέντιν Τίμπερ, ο Φέρμαν και ο Ρέιντερς στην τριάδα του άξονα με τους Σάμερβιλ και Χάκπο πίσω από τον Μάλεν.