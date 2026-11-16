Ρεάλ Μαδρίτης: Ο Βινίσιους αποκάλυψε τον λόγο πίσω από το κακό του ξεκίνημα στη σεζόν

Ο Βινίσιους Τζούνιορ αποκάλυψε πως το έντονο ενδιαφέρον της Άρσεναλ κατά τη διάρκεια της καλοκαιρινής μεταγραφικής περιόδου επηρέασε την ψυχολογική του κατάσταση και συνέβαλε στο μέτριο ξεκίνημά του στη φετινή σεζόν με τη Ρεάλ Μαδρίτης.

Οι «κανονιέρηδες», μετά την ιστορική κατάκτηση του πρωταθλήματος την περασμένη αγωνιστική περίοδο, είχαν θέσει τον Βραζιλιάνο επιθετικό στην κορυφή της μεταγραφικής τους λίστας. Μάλιστα, ο ίδιος φέρεται να ήταν θετικός στο ενδεχόμενο μετακίνησης στο βόρειο Λονδίνο.

Η μεταγραφή, ωστόσο, δεν προχώρησε και ο Βινίσιους υπέγραψε νέο συμβόλαιο με τη Ρεάλ Μαδρίτης, το οποίο τον δεσμεύει με τον ισπανικό σύλλογο έως το 2032.

Παρά την ανανέωση της συνεργασίας του με τους Μαδριλένους, η φετινή του παρουσία δεν έχει κινηθεί στα αναμενόμενα επίπεδα. Ο Βραζιλιάνος έχει πετύχει μόλις ένα γκολ στη La Liga, με τον ίδιο να συνδέει την αγωνιστική του εικόνα με την αναστάτωση που προκάλεσε στο μυαλό του το ενδιαφέρον της Άρσεναλ.

Αναλυτικά όσα δήλωσε ο Βραζιλιάνος επιθετικός:

Για τη φετινή του φόρμα: «Νομίζω ότι δεν προετοιμάστηκα καλύτερα μετά το Παγκόσμιο Κύπελλο, καθώς ο αντίκτυπος αυτής της διοργάνωσης είναι πολύ σημαντικός για όλους τους Βραζιλιάνους. Ο τόσο πρόωρος αποκλεισμός ήταν κάτι που δεν περιμέναμε. Έτσι, χρησιμοποίησα τις διακοπές για να περάσω καλά, να ξεκουραστώ, να χαλαρώσω και να αφιερώσω περισσότερο χρόνο στην οικογένειά μου. Τελικά, προπονήθηκα λιγότερο σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. Αυτό ίσως επηρέασε το ξεκίνημά μου στη σεζόν. Επίσης, όσον αφορά την ανανέωση του συμβολαίου μου, με τόσους συλλόγους να ενδιαφέρονται το περασμένο καλοκαίρι, ένιωσα πραγματικά πιεσμένος, όπως άλλωστε ήταν και η κατάσταση στη Ρεάλ Μαδρίτης. Όμως, η σεζόν είναι πολύ μεγάλη».

Για την κριτική που δέχθηκε η εθνική Βραζιλίας για την παρουσία της στο φετινό Μουντιάλ: «Οι φίλαθλοι περιμένουν τέσσερα χρόνια για να κατακτήσουν το Κύπελλο και απογοητεύσαμε όλη τη χώρα. Δέχομαι κριτική από τα 16 μου, όταν με πούλησαν στη Ρεάλ Μαδρίτης. Έμαθα ότι ο καθένας λέει ό,τι θέλει και πρέπει να απορροφώ ό,τι είναι καλό για μένα. Έπαιξα άσχημα σε πολλά ματς με την εθνική ομάδα. είναι η συνήθεια να παίζω φιλικά στον σύλλογο σαν να ήταν απλώς ένα άλλο παιχνίδι, και μου πήρε λίγο χρόνο για να καταλάβω ότι με την εθνική ομάδα, τα φιλικά είναι σαν το Παγκόσμιο Κύπελλο.

Πρέπει να είμαι πάντα έτοιμος. Για τους φιλάθλους δεν έχει σημασία αν πρόκειται απλώς για ένα φιλικό. Πρέπει να βγω στο γήπεδο, να βάλω γκολ και να βοηθήσω την ομάδα να κερδίσει. Μου πήρε λίγο καιρό για να το καταλάβω αυτό. Παλιότερα ερχόμουν και απολάμβανα τη στιγμή με τους φίλους μου, με αποτέλεσμα συχνά να χάνω τη συγκέντρωσή μου. Άλλαξα νοοτροπία· έκανα δύο καλά Παγκόσμια Κύπελλα, αλλά στις κρίσιμες στιγμές δεν απέδωσα το ίδιο καλά. Στο επόμενο Παγκόσμιο Κύπελλο θα είμαι 30 ετών, θα έχω περισσότερη εμπειρία, θα κατανοώ καλύτερα τα παιχνίδια, ενώ οι φίλαθλοι θα είναι εκεί για να ασκούν κριτική μέχρι να νικήσουμε».

Για τα γκολ που πέτυχε κόντρα στην Ιαπωνία: «Πέρσι, μέχρι τον Δεκέμβριο είχα πετύχει μόνο πέντε γκολ. Στο τέλος όμως έφτασα τα πάνω από 20, όπως συμβαίνει σε κάθε σεζόν. Πιστεύω ότι προετοιμάζομαι και εξελίσσομαι, γιατί στις πιο κρίσιμες στιγμές της σεζόν, είμαι πάντα παρών. Το να διατηρείς τόσο υψηλό επίπεδο για τόσο μεγάλο διάστημα είναι εξαιρετικά δύσκολο. Νομίζω ότι μόνο Μέσι και Ρονάλντο το έχουν καταφέρει για τόσα χρόνια, φτάνοντας σε τέτοια νούμερα. Είμαι άνθρωπος, κάνω συχνά λάθη, αλλά προσπαθώ διαρκώς να βελτιώνομαι. Προσπαθώ να κατανοώ καλύτερα το ποδόσφαιρο και την καθημερινότητά του, αλλά είμαι 26 ετών και πρέπει επίσης να απολαμβάνω λίγο τη ζωή».

Για τον ρόλο του ηγέτη που έχει στην εθνική Βραζιλίας και για την σχέση του με τους νεαρότερους παίκτες:«Μπορώ να αναλάβω αυτόν τον ρόλο, ώστε νεαροί παίκτες όπως ο Έντρικ, ο Εστεβάο και άλλοι να μπορέσουν να μάθουν και να εξελιχθούν, και για να μπορέσουμε εγώ, ο Ραφίνια, ο Μαρκίνιος, ο Μαγκαλιάες και ο Μπρούνο Γκιμαράες να στηρίξουμε και να επωμιστούμε αυτή την ευθύνη».

Για τον Αντσελότι: «Πάντα έτρεφα μεγάλη εκτίμηση για εκείνον. Άλλαξε την πορεία μου στη Ρεάλ Μαδρίτης και στο ποδόσφαιρο. Πάντα με υπερασπιζόταν και με καθοδηγούσε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Όταν έμαθα ότι ερχόταν στην εθνική ομάδα, χάρηκα, γιατί ήξερα ότι τα στατιστικά μου θα βελτιώνονταν. Αυτό είναι ήδη το δέκατο γκολ μου υπό τις οδηγίες του, ενώ προηγουμένως είχα πετύχει μόνο έξι. Πρέπει να κάνουμε λιγότερα λάθη, να ενεργούμε γρήγορα, και δεν έχω καμία αμφιβολία ότι θα βρει την καλύτερη δυνατή ομάδα και τον καλύτερο σχηματισμό, ώστε να μπορέσουμε να παίξουμε όπως οι Βραζιλιάνοι».