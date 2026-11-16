Κρίσταλ Πάλας: Nέος προπονητής ο Τόμας Φρανκ μέχρι το 2029

Έπειτα από μια περίπου εβδομάδα διαπραγματεύσεων ο Τόμας Φρανκ αναλαμβάνει την τεχνική ηγεσίας της Κρίσταλ Πάλας, με τον Δανό προπονητή να υπογράφει συμβόλαιο συνεργασίας μέχρι το 2029.

Ο Φρανκ ήταν ανάμεσα στα ονόματα που η διοίκηση της Κρίσταλ Πάλας εξέταζε το καλοκαίρι για να διαδεχθεί τον Όλιβερ Γκλάσνερ με την ομάδα του Λονδίνου να καταλήγει τελικά στον Πιερ Σαζ, ο οποίος απολύθηκε μετά την βαριά ήττα με 3-1 από τη Λίβερπουλ, με την ομάδα του Λονδίνου να βρίσκεται στην τελευταία θέση της Premier League.

Ανοιχτό παραμένει το ζήτημα της στελέχωσης του τεχνικού επιτελείου. Στο πλευρό του 53χρονου προπονητή αναμένεται να βρεθεί και ο Μπερνάρντο Κουέβα, ο οποίος είχε συνεργαστεί μαζί του στην Μπρέντφορντ ως ειδικός στις στατικές φάσεις. Ο Κουέβα εντάχθηκε στην Τσέλσι το 2024, αναλαμβάνοντας ρόλο στον τομέα της ανάλυσης.

Ο Φρανκ ήταν χωρίς ομάδα από τον Φεβρουάριο του 2026, όταν απολύθηκε από την Τότεναμ. Είχε αναλάβει τους «σπερς» τον Ιούνιο του 2025, αντικαθιστώντας τον Άγγελο Ποστέκογλου, όμως η θητεία του ολοκληρώθηκε μόλις οκτώ μήνες αργότερα. Τότε, η Τότεναμ βρισκόταν στη 16η θέση της Premier League και μετρούσε οκτώ διαδοχικά παιχνίδια χωρίς νίκη.

Αντίθετα, το έργο του στην Μπρέντφορντ αποτελεί βασικό λόγο για τον οποίο η Κρίσταλ Πάλας τον επέλεξε. Υπό την καθοδήγησή του, οι «μέλισσες» εξασφάλισαν για πρώτη φορά στην ιστορία τους την άνοδο στην Premier League και στη συνέχεια καθιερώθηκαν στην κορυφαία κατηγορία του αγγλικού ποδοσφαίρου.

Ο Φρανκ διαδέχεται τον Πιερ Σαζ, ο οποίος αποχώρησε την Πέμπτη, μετά την εντός έδρας ήττα με 3-1 από τη Λίβερπουλ. Ο Γάλλος τεχνικός παρέμεινε μόλις 16 παιχνίδια στον πάγκο της ομάδας, σε μια ακόμη σύντομη προπονητική θητεία επί προεδρίας Στιβ Πάρις.

Η κατάσταση στην Κρίσταλ Πάλας είναι ιδιαίτερα δύσκολη, καθώς βρίσκεται στην τελευταία θέση της βαθμολογίας της Premier League, έχοντας συγκεντρώσει μόλις επτά βαθμούς στις πρώτες δέκα αγωνιστικές. Ο Φρανκ καλείται να αντιστρέψει άμεσα την εικόνα και να οδηγήσει την ομάδα μακριά από την επικίνδυνη ζώνη.