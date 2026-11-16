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Μπαρτζώκας: «Όλοι πρέπει να κάνουν step up - Δεν έχουμε καιρό να αναλύσουμε τι έγινε»

Όσα ανέφερε ο Έλληνας τεχνικός κατά την αναχώρηση του Ολυμπιακού για την Κύπρο.

Μπαρτζώκας: «Όλοι πρέπει να κάνουν step up - Δεν έχουμε καιρό να αναλύσουμε τι έγινε»
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Ο Ολυμπιακός ταξίδεψε στην Κύπρο, όπου την Τρίτη (17/11, 19:00) θα αντιμετωπίσει τη Μακάμπι Τελ Αβίβ, στο πλαίσιο των ευρωπαϊκών του υποχρεώσεων.

Πριν από την αναχώρηση της αποστολής, ο Γιώργος Μπαρτζώκας μίλησε για τις απαιτήσεις της αναμέτρησης, τονίζοντας τη δυσκολία της αποστολής που περιμένει τους «ερυθρόλευκους».

Παράλληλα, ο προπονητής του Ολυμπιακού αναφέρθηκε και στην εικόνα της ομάδας στην πρόσφατη αναμέτρηση με τον Άρη στο «Nick Galis Hall», όπου οι Πειραιώτες δεν παρουσίασαν το αγωνιστικό πρόσωπο που θα ήθελαν.

Αναλυτικά όσα είπε ο Μπαρτζώκας

«Δεν παίξαμε καλά με τον Άρη και δεν ανταποκριθήκαμε στη σκληράδα των αντιπάλων. Δίκαια χάσαμε. Δεν έχουμε καιρό να αναλύσουμε τι έγινε. Κάθε δύο μέρες παίζουμε ματς. Δείξαμε βίντεο για την Μακάμπι που παίζουμε αύριο. Στην Ευρωλίγκα, κάθε ματς, εντός κι εκτός είναι όλοι οι αγώνες δύσκολοι.

Αυτή τη στιγμή, απουσιάζουν τρεις παίκτες από την περιφέρεια κι ένας από την front line. Το βάρος θα μοιραστεί στους υπόλοιπους και χρειάζεται ένα step up. Το πιο σημαντικό που έχουμε να κάνουμε, ήταν να κερδίσουμε αυτή την εποχή όσο περισσότερα παιχνίδια μπορούμε. Είναι ένα νησί που κάθε καλοκαίρι ερχόμαστε και παίζουμε η Κύπρος και έχουμε έναν έξτρα λόγο να παίξουμε για αυτούς».

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