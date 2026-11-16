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ΑΕΚ: Στην πόρτα της εξόδου ο Νόλεϊ

ΑΕΚ και Νόλεϊ πολύ σύντομα αναμένεται να ακολουθήσουν χωριστούς δρόμους με τον Αμερικανό φόργουορντ να αποτελεί παρελθόν από την Ένωση

ΑΕΚ: Στην πόρτα της εξόδου ο Νόλεϊ
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Πολύ κοντά στην αποχώρησή του από την ΑΕΚ βρίσκεται ο Λάντερς Νόλεϊ, καθώς ο Αμερικανός φόργουορντ δεν αναμένεται να συνεχίσει στην ομάδα για το υπόλοιπο της σεζόν.

Η Ένωση είχε αποκτήσει τον 26χρονο το περασμένο καλοκαίρι, προσφέροντάς του συμβόλαιο συνεργασίας, ωστόσο η παρουσία του δεν ανταποκρίθηκε στις προσδοκίες των ανθρώπων της ομάδας.

Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, ο Νόλεϊ έχει στα χέρια του πρόταση από άλλον σύλλογο, ενώ η ΑΕΚ εμφανίζεται διατεθειμένη να συναινέσει στην αποχώρησή του, προχωρώντας στις απαραίτητες διαδικασίες για την αποδέσμευσή του.

Πλέον, απομένουν οι επίσημες εξελίξεις για να ολοκληρωθεί η συνεργασία των δύο πλευρών.

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