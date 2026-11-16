Με Βαλαντσιούνας η προεπιλογή της Λιθουανίας για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2027

Η Λιθουανία ετοιμάζεται για την έναρξη των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2027, έχοντας στη διάθεσή της ένα ιδιαίτερα δυνατό σύνολο παικτών. Ανάμεσα στα ονόματα που συμπεριλήφθηκαν στην προεπιλογή βρίσκεται και αυτό του Γιόνας Βαλαντσιούνας, ο οποίος επιστρέφει στην εθνική ομάδα για να ενισχύσει την προσπάθειά της.

Ο έμπειρος σέντερ αναμένεται να αποτελέσει ένα από τα βασικά σημεία αναφοράς της Λιθουανίας, ενώ στην προεπιλογή βρίσκεται και ο Ρόκας Γιοκουμπάιτις, που επίσης ξεχωρίζει ανάμεσα στις διαθέσιμες επιλογές.

Ο προπονητής της ομάδας, Νταϊνιους Αμπρομάιτις, αναφέρθηκε στη διαδικασία επιλογής των παικτών, επισημαίνοντας πως υπήρξαν συζητήσεις με τους αθλητές, τους προπονητές και τους συλλόγους τους, με βασικά κριτήρια την αγωνιστική κατάσταση και την υγεία των υποψηφίων.

Όπως εξήγησε, από τους 14 παίκτες της αρχικής λίστας θα επιλεγούν εκείνοι που θα συμμετάσχουν στο σύντομο προπονητικό καμπ, το οποίο θα πραγματοποιηθεί στην Κλάιπεντα και θα ξεκινήσει στις 23 Νοεμβρίου.

Η Λιθουανία θα αντιμετωπίσει στις 26 Νοεμβρίου τη Σερβία, σε ένα ιδιαίτερα απαιτητικό παιχνίδι, ενώ τρεις ημέρες αργότερα θα ταξιδέψει στη Βοσνία-Ερζεγοβίνη για τη δεύτερη αναμέτρηση.

Η λίστα με την προεπιλογή για την εθνική ομάδα:

Αυγούστας Μαρτσιουλιόνις

2. Ρόκας Γιοκουμπάιτις

3. Κρίστοφερ Ζεμάιτις

4. Βάιντας Καρινιάουσκας

5. Ντέιβιντ Γκιεντράιτις

6. Ίγκνας Σαργκιούνας

7. Ντέιβιντ Σιρβίντις

8. Μάργκιρης Νορμαντάς

9. Μάντας Ρουμπσταβίτσιους

10. Άρνας Μπουτκεβίτσιους

11. Ίγκνας Μπραζδέικις

12. Γκίτις Ραντζεβίτσιους

13. Λούκας Ουλέκας

14. Γύτις Μασιούλις

15. Ντονάτας Ταρόλις

16. Πολ Ντανουσέβιτσιους

17. Οσβάλντας Ολισεβίτσιους

18. Εϊμάντας Μπέντζιους

19. Αζουόλας Τουμπέλις

20. Μάρεκ Μπλαζεβίτσιους

21. Γιόνας Βαλαντσιούνας

22. Αρτούρας Γκουντάιτις

23. Γκάμπριελ Μαλντούνας

24. Λαυρίνας Μπιρούτις