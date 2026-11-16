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Ράφα Μπενίτεθ: Στόχος ήταν η τετράδα - Όταν μπήκαμε στα Play Offs μου ζήτησαν το πρωτάθλημα

Όσα είπε ο Μπενίτεθ για το βραχύβιο πέρασμά του από τον Παναθηναϊκό και για τους στόχους της διοίκησης που σύμφωνα με τον ίδιο άλλαξαν μεσούσης της σεζόν 

Ράφα Μπενίτεθ: Στόχος ήταν η τετράδα - Όταν μπήκαμε στα Play Offs μου ζήτησαν το πρωτάθλημα
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Ο Ράφα Μπενίτεθ παραχώρησε εκτενή συνέντευξη στο «The Athletic» και μεταξύ άλλων έκανε μια σύντομη αναφορά στο πέρασμά του από τον Παναθηναϊκό και τα βιώματά του στην Ελλάδα.

Ο Ισπανός τεχνικός, που παραμένει χωρίς ομάδα μετά την απόλυσή του από το «Τριφύλλι», τόνισε πως οι στόχοι της διοίκησης άλλαξαν μέσα στη χρονιά και πως αρχικά του είχε τεθεί ο στόχος της 4αδας που οδηγεί στα play off, και στη συνέχεια του ζητήθηκε να κατακτήσει το πρωτάθλημα, κάτι που σύμφωνα με τον Μπενίτεθ ήταν αδύνατο.

Τέλος, ανέφερε πως έκανε την καλύτερη δυνατή δουλειά με τα υλικά που είχε στη διάθεσή του και τόνισε πως δεν γινόταν να κερδίσει δίχως του κατάλληλους παίκτες.

Οι δηλώσεις του Ράφα Μπενίτεθ για τη θητεία του στον Παναθηναϊκό

«Αυτό ήταν ένα παράδειγμα μετακίνησης των στόχων. Ο στόχος ήταν πάντα να τερματίσουμε στην πρώτη τετράδα. Τερματίσαμε τέταρτοι, πράγμα που σήμαινε ότι μπήκαμε στα πλέι οφ (όπου κρίνεται ο πρωταθλητής). Τότε μας είπαν: «Τώρα πρέπει να κατακτήσετε τον τίτλο». Όχι, δεν μπορούμε. Δεν ήμασταν η καλύτερη ομάδα στην πρώτη τετράδα· ήμασταν η χειρότερη. Αξιοποιήσαμε στο έπακρο το ταλέντο που διαθέταμε, αλλά αν δεν έχεις τους κατάλληλους παίκτες, δεν μπορείς να κερδίσεις.

Αφού φύγαμε, υπέγραψαν 14 νέους παίκτες. Κάναμε καλή δουλειά με ό,τι είχαμε στη διάθεσή μας… αλλά το ποδόσφαιρο είναι πολύ συναισθηματικό».

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