Μπενίτεθ για Παναθηναϊκό: «Πηγαίναμε τόσο καλά που άλλαξαν τους στόχους» - Η αναφορά σε Αλαφούζο

Ο Ράφα Μπενίτεθ αναφέρθηκε στην περίοδο που εργάστηκε στον Παναθηναϊκό μιλώντας σε μέσο του εξωτερικού, αποκαλύπτοντας τους στόχους που του είχαν τεθεί από τη διοίκηση, αλλά και σχολιάζοντας την κατάσταση που επικρατεί στον σύλλογο με τις συχνές αλλαγές προπονητών.

Ο Ισπανός τεχνικός εξήγησε ότι όταν ανέλαβε την ομάδα, η βασική επιδίωξη ήταν η κατάκτηση της τέταρτης θέσης στο πρωτάθλημα, ενώ δεν υπήρχε ιδιαίτερη έμφαση στην ευρωπαϊκή πορεία και το Europa League.

Όπως ανέφερε ο Μπενίτεθ, η βελτίωση της εικόνας του Παναθηναϊκού στο δεύτερο μισό της αγωνιστικής περιόδου άλλαξε τις φιλοδοξίες της ομάδας. Οι «πράσινοι» μπήκαν στα play off με στόχο να διεκδικήσουν τη δεύτερη θέση της βαθμολογίας, ωστόσο δεν κατάφεραν να ολοκληρώσουν την ανατροπή και να πετύχουν τον συγκεκριμένο στόχο.

Ο έμπειρος προπονητής μίλησε με ιδιαίτερα θετικά λόγια τόσο για τους φιλάθλους του Παναθηναϊκού όσο και για τον πρόεδρο της ΠΑΕ, Γιάννη Αλαφούζο, τονίζοντας ότι η συνεργασία τους ήταν σε καλό επίπεδο.

Αναλυτικά όσα ανέφερε

«Υπάρχουν τα Play-Offs εδώ. Όταν ήρθαμε εμείς τον Οκτώβριο, ήμουν ο τρίτος ή ο τέταρτος προπονητής της ομάδας μέσα στην ίδια σεζόν. Σκεφτείτε το αυτό.

Ο στόχος που μας έθεσαν ήταν να τερματίσουμε στην πρώτη τετράδα. Ξεκινήσαμε από την έβδομη θέση και στη συνέχεια αρχίσαμε να έχουμε πολύ καλά αποτελέσματα. Μας είχαν πει να ξεχάσουμε το Europa League. Τελικά φτάσαμε μέχρι τη φάση των "16" του Europa League, που ήταν η καλύτερη ευρωπαϊκή πορεία του συλλόγου τα τελευταία 16 χρόνια, προκριθήκαμε στα ημιτελικά του Κυπέλλου και ολοκληρώσαμε το πρωτάθλημα στην τέταρτη θέση.

Πηγαίναμε όμως τόσο καλά, ήμασταν η καλύτερη ομάδα στο δεύτερο μισό της σεζόν, που τελικά άλλαξαν τους στόχους. Στα Play-Offs ξεκινάς με τους βαθμούς που έχεις συγκεντρώσει στην κανονική διάρκεια και εμείς βρισκόμασταν 11 βαθμούς πίσω από τους αντιπάλους μας. Παρ' όλα αυτά, ήθελαν να κατακτήσουμε το πρωτάθλημα ή τουλάχιστον να τερματίσουμε στη δεύτερη θέση.

Μόλις χάσαμε το ντέρμπι – και φυσικά το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό είναι τεράστιας σημασίας – πανικοβλήθηκαν και άλλαξαν γνώμη.

Παρότι τον Ιανουάριο αποκτήσαμε πέντε νεαρούς ποδοσφαιριστές, άλλαξαν τα πάντα. Ξεκίνησαν ένα νέο πρότζεκτ, όπως κάνουν σχεδόν κάθε χρόνο. Νομίζω ότι έχουν αλλάξει περίπου οκτώ προπονητές μέσα στα τελευταία τρία χρόνια, οπότε η κατάσταση είναι αρκετά περίπλοκη.

Παρ' όλα αυτά, ήταν μια σπουδαία εμπειρία. Για να είμαι δίκαιος, τόσο οι φίλαθλοι όσο και ο πρόεδρος ήταν εξαιρετικοί. Όμως ο τρόπος που λειτουργούν εδώ στην Ελλάδα είναι να αλλάζουν συνεχώς προπονητές. Δεν έχουν υπομονή. Βέβαια, πιστεύω ότι αυτό συμβαίνει πλέον σε μεγάλο βαθμό και σε όλο τον κόσμο».