Wimbledon: Στα ημιτελικά ο Σίνερ

Ο Γιάννικ Σίνερ, κάτοχος του τίτλου στο Λονδίνο και Νο1 της παγκόσμια κατάταξη, προκρίθηκε στους ημιτελικούς του Wimbledon νικώντας τον Γερμανό Γιαν-Λέναρντ Στρουφ (Νο74) με 7-5, 7-6 (7/4), 6-3.

Στον πρώτο του προημιτελικό Grand Slam σε ηλικία 36 ετών, ο Στρουφ έβαλε δύσκολα στον 24χρονο Ιταλό, ειδικότερα στα δύο πρώτα σετ.

Ωστόσο, η εμπειρία του Σίνερ στους κρίσιμους πόντους του επέτρεψε να κάνει break στο σερβίς για να προηγηθεί με 6-5 και να σερβίρει για το πρώτο σετ.

Στο δεύτερο σετ, ο Γερμανός είχε ένα σετ πόιντ στο σερβίς του Σίνερ στο 5-4, το οποίο ο Ιταλός απέκρουσε με τρεις άσους και στη συνέχεια πήρε τον έλεγχο στο τάι μπρέικ χάρη σε μερικά εξαιρετικά πρώτα σερβίς (16 άσους συνολικά σε σύγκριση με τους 12 του Στρουφ).

Ο Γερμανός δυσκολεύτηκε περισσότερο με το σερβίς του (36% ποσοστό πρώτου σερβίς) στο τρίτο σετ και τελικά υπέκυψε σε ένα backhand του Σίνερ, ο οποίος, με το σκορ στο 5-3 μπόρεσε πια να σερβίρει άνετα για τον αγώνα.

Για μια θέση στον τελικό, ο Ιταλός θα αντιμετωπίσει τον νικητή του αγώνα μεταξύ του Νόβακ Τζόκοβιτς (8ος), ο οποίος επιδιώκει τον 25ο τίτλο Grand Slam στα 39 του χρόνια, και του Καναδού Φέλιξ Όζέ-Αλιασίμ (4ος).