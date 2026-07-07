«Έκανε πρόταση για Γκασαμά ο Παναθηναϊκός»

Το όνομα του Νατάν Γκασαμά συνδέεται με τον Παναθηναϊκό, καθώς ρωσικά δημοσιεύματα υποστηρίζουν ότι οι «πράσινοι» επιχείρησαν να τον αποκτήσουν κατά τη διάρκεια της μεταγραφικής περιόδου.

Ο 25χρονος στόπερ από το Μάλι, που αγωνίζεται στην Μπάλτικα από το καλοκαίρι του 2023, φέρεται να βρίσκεται στη λίστα του «τριφυλλιού» για την ενίσχυση της αμυντικής γραμμής.

Δημοσίευμα για πρόταση του Παναθηναϊκού

Σύμφωνα με τον Ρώσο δημοσιογράφο Αντρέι Πάνκοφ, ο Παναθηναϊκός κατέθεσε επίσημη πρόταση για την απόκτηση του ποδοσφαιριστή. Ωστόσο, η Μπάλτικα απέρριψε την προσφορά, κρίνοντας ότι δεν ανταποκρινόταν στις οικονομικές απαιτήσεις του συλλόγου.

Το ίδιο ρεπορτάζ αναφέρει πως και η Τορίνο προσέγγισε την ομάδα του Γκασαμά, όμως η απάντηση που έλαβε ήταν επίσης αρνητική, καθώς οι Ρώσοι εμφανίζονται αποφασισμένοι να παραχωρήσουν τον ποδοσφαιριστή μόνο με ένα σημαντικό οικονομικό αντάλλαγμα.

Στα 5 εκατομμύρια ευρώ οι απαιτήσεις της Μπάλτικα

Όπως επισημαίνεται στο δημοσίευμα, η Μπάλτικα κοστολογεί τον Νατάν Γκασαμά κοντά στα πέντε εκατομμύρια ευρώ, ποσό που μέχρι στιγμής δεν έχει καλυφθεί από καμία ενδιαφερόμενη ομάδα.

Ο Γκασαμά ξεκίνησε την ποδοσφαιρική του διαδρομή από τις ακαδημίες της Ναντ, ενώ στη συνέχεια αγωνίστηκε στη δεύτερη ομάδα της Τρουά και στη Σολέ. Ακολούθησε ένα σύντομο πέρασμα από τη Σλάβια Σόφιας, πριν μετακομίσει στη Ρωσία για λογαριασμό της Μπάλτικα, όπου έχει καθιερωθεί ως βασικό στέλεχος της αμυντικής γραμμής.