Παναθηναϊκός: Οι αριθμοί για τη νέα σεζόν – Όλες οι αλλαγές και οι επιλογές των μεταγραφών

Ο Παναθηναϊκός αποκάλυψε τους αριθμούς που θα φορούν οι ποδοσφαιριστές του τη νέα αγωνιστική περίοδο, με αρκετές διαφοροποιήσεις σε σχέση με την περσινή σεζόν.

Οι μεταγραφές του καλοκαιριού επέλεξαν τα δικά τους νούμερα, ενώ αρκετοί παίκτες άλλαξαν αριθμό, δημιουργώντας μια νέα εικόνα στο ρόστερ του «τριφυλλιού».

Όσον αφορά τον Ινιάκι Πένια, ο Ισπανός πορτιέρε θα αγωνίζεται με τη φανέλα που φέρει το Νο 1, αναλαμβάνοντας τον ρόλο του βασικού τερματοφύλακα του Παναθηναϊκού.

Οι αλλαγές στις φανέλες

Αρκετές αλλαγές υπάρχουν και σε ποδοσφαιριστές που αναμένεται να έχουν πρωταγωνιστικό ρόλο τη νέα σεζόν.

Ο Στέφαν Ντε Φράι επέλεξε το Νο 6, το οποίο μέχρι πέρυσι ανήκε στον Μανώλη Σιώπη. Ο διεθνής Έλληνας μέσος θα συνεχίσει πλέον με το Νο 24.

Ο Αντριάνο Γιάγκουσιτς άφησε το 88 και θα φορά πλέον το Νο 8, ενώ ο Σίριλ Ντέσερς επέλεξε το ιστορικό Νο 9, αφήνοντας πίσω του το 33.

Παράλληλα, ο Ανάς Ζαρουρί μετακινήθηκε στο Νο 11, με τον Σαντίνο Αντίνο να διατηρεί τη φανέλα με το Νο 10.

Οι επιλογές των υπόλοιπων μεταγραφών

Στα νέα πρόσωπα του Παναθηναϊκού, ο Τσάπρας θα αγωνίζεται με το Νο 19, ενώ ο Καμαρά επέλεξε το Νο 22.

Την ίδια ώρα, αρκετοί παίκτες κράτησαν τους αριθμούς που φορούσαν και την προηγούμενη αγωνιστική περίοδο, όπως οι Καλάμπρια, Κάτρης, Τσιριβέγια, Τουμπά, Τετέι, Τσάβες, Πάλμερ-Μπράουν, Ίνγκασον, Τσέριν, Ταμπόρδα, Κότσαρης και Κυριακόπουλος.

Αναλυτικά οι αριθμοί

1: Πένια

2: Καλάμπρια

3: Κάτρης

4: Τσιριβέγια

5: Τουμπά

6: Ντε Φράι

7: Τετέι

8: Γιάγκουσιτς

9: Ντέσερς

10: Αντίνο

11: Ζαρουρί

12: Τσάβες

14: Πάλμερ-Μπράουν

15: Ίνγκασον

16: Τσέριν

17: Παντελίδης

18: Κοντούρης

19: Τσάπρας

20: Ταμπόρδα

22: Καμαρά

24: Σιώπης

28: Πελίστρι

30: Κυριόπουλος

39: Μπόκος

44: Μπινιάρης

53: Νεμπής

56: Λάβδας

70: Κότσαρης

71: Γείτονας

74: Ραστόντερ

77: Κυριακόπουλος